¡Öº£Æü¡¢²¿¤¹¤ë¡©¡×¡Ö¤É¤³¹Ô¤¯¡©¡×¡Ö²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢³«¤¯¤ÈÉ¬¤ºÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤ë½ñÀÒ¡¢¡Ø½Ü¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¡£1Ç¯12¥õ·î¡¢»Íµ¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤Î¤È¤¡Ö½Ü¡×¤Î¡¢¿©¤ÙÊª¡¢²Ö¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¡¢²È»ö¡¢¹Ô»ö¡¢¤½¤·¤Æ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ä¤ªÊè»²¤ê¤ÎºîË¡¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âËèÆü¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò400¸Ä°Ê¾å¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Dr.¥³¥Ñ¤µ¤ó¤ËÄÉ²Ã¤Ç»Ç¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê³«±¿Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤¬¤½¤Î²È¤Î¶â±¿¤ò·è¤á¤ë
¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢±¿µ¤Åª¤Ë¶â±¿¤ò»Ê¤ë¾ì½ê¡£¡Ö²È·×¤¬²Ð¤Î¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²Ð¤Îµ¤¤¬Æ¯¤¯¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢¶â±¿¤ò»É·ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î±¿µ¤¤Ï¡¢¤½¤Î²ÈÁ´ÂÎ¤Î±¿µ¤¤ò¤âº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÎÁÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î±¿µ¤¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤Î¼êÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ·ò¹¯¤ÊÂÎ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢±¿µ¤¤Ï±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²È¤Î¤Ê¤«¤ÇÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤Î±¿µ¤¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¿´¿È¤¬°ÂÄê¤·¡¢²ÈÂ²¤Ï»Å»ö¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¡¢¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤¤´Ä¶¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤ÈÁÝ½ü¤ò¤·¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿©´ïÀö¤¤¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¾®¤Þ¤á¤ËÂØ¤¨¤ÆÀ¶·é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ä¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÃæ¤¬Íð»¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ÃÈñ´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ºà¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÌñ¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¶â±¿¡¦·ò¹¯±¿¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¶â±¿¤ò·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶â±¿¤ÏÉ¬¤º¾å¾º¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÁÝ½ü¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ø½Ü¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Î¡¢°á¿©½»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¤³¤ì¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦²á¤®¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ª¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò400¸Ä°Ê¾å¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá´¶¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤ó¤É¤óÆü¾ï¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ü¤Î¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¤¡¢Ç¯Ãæ¹Ô»ö¤ò¤¿¤Î¤·¤à¤³¤È¤Ï¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³«±¿¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç³«±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤Î¤Û¤«¡¢µ¨ÀáÎÁÍý¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¡¢µû¡¢²Û»Ò¡¢²Ö¡¢¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÊë¤é¤·¤È¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£