¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¡×¤Ï10Âå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Âç³Ø¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤Ë¤Ê¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤¬¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂç³Ø¼õ¸³¤Î»ý¤Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤»þÂå¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Âç³Ø¿Ê³Ø¡×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñÀÒ¡§¡Ø17ºÐ¤Î¤È¤¤ËÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼õ¸³¤Î¤³¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤³¤È¡£¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼õ¸³¤Î·èÄêÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÈ¯´©¤òµÇ°¤·¤ÆÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ó¡¼¤ä¤Þ»á¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¡Û
¡ÖMARCHÌ¤Ëþ¤ÎÂç³Ø¤¸¤ãÀµÄ¾ËþÂ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ»ä¤Ï³ØÎò¿ß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¢¨1
Âç³ØÁª¤Ó¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÁ±°¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤Î¤è¤¦¤ËÂç³ØÁª¤Ó¤Ç¡ÖÁá·Ä°Ê¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤ã·ù¡×¡ÖMARCH°Ê¾å¤Ç¤Ê¤¤¤ÈËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Ê³ØÀè¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¶ËÃ¼¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ó¡¼¤ä¤Þ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ó¡¼¤ä¤Þ»á¡Ê°Ê²¼¡§¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡Ë¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤âÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¶¯¤¯´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Î»ÖË¾¹»¤ä¼õ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ì¤ë³ØÀ¸¤Ï¸®ÊÂ¤ß»ÖË¾¹»¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¸½¾Ý¼«ÂÎ¤ò°¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¤Û¤«¤ÎÂç³Ø¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡§»ÖË¾¹»¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö³ØÎò¿ß¡×²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬Â¾¼Ô¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁá·ÄÌ¤Ëþ¤ÏÃ¯¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯¸À¤ä»×ÁÛ¤Ï¤Û¤«¤ÎÂç³Ø¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áá·Ä»ÖË¾¤Î³ØÀ¸¤«¤é¤·¤¿¤éÊÐº¹ÃÍÅª¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÆþ»îÆñ°×ÅÙ¡×¤ò·×¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç³Ø¤ÎÉ¾²Á¤ÈÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ç¤â¿å¤òº¹¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤»ÖË¾Âç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤¿¤«¤âÀäÂÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï´í¸±¿®¹æ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
