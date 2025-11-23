¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡©¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬ÍÌ¾¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©
¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö🎥🌍🎻🎤💼¡×¤¬É½¤¹¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢³Æ¶È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖÌ©Ãå¥«¥á¥é¡¢ÃÏµå¡ÊÀ¤³¦¡Ë¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡×¤Ê¤É¤òÉ½¤¹³¨Ê¸»ú¤«¤é¡¢TBS·ÏÎó¤ÇËè½µÆüÍË¤è¤ë11»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢ÎÁÍý¡¢²»³Ú¤Ê¤É³Æ¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î³èÆ°¤ËÌ©Ãå¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£
ÍÕ²ÃÀ¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô