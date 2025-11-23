35ºÐ¤Ç½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È3
¡ÖÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í
¡¡35ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¡¢´ÉÍý¿¦¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤«¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢35ºÐ¤Ç¡Ö½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤«¤é³°¤ì¤ë¿Í¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È3¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¹¥È3¡§¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ëÉ÷¡×¤À¤±¤É¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡²ñµÄ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤äÍý¶þ¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ÂÌ³¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ëÉ÷¤Ê¿Í¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë35ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¡ÖÏÃ¤¹ÎÏ¡×°Ê¾å¤Ë¡ÖÆ°¤«¤¹ÎÏ¡×¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Éô²¼¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò°ú¤¼è¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¹¥È2¡§¡ÖÄ´À°²°¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤â¡Ö°Õ»×·èÄê¼Ô¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤
¡¡¼þ°Ï¤ÈÃúÇ«¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ÐÀ¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ä´À°¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤Î·èÄê¡×¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¡£
¡¡ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Íø³²¤Î¾×ÆÍ¤òÀ°Íý¤·¡¢°Õ»×¤ò¼¨¤»¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡35ºÐ°Ê¹ß¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤òÈ¼¤¦È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡ÖÃ¯¤Î´é¿§¤â»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Û£Ëæ¤Ê·ëÏÀ¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊäº´Ìò¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¹¥È1¡§¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡×¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡°ì¸«¤Þ¤¸¤á¤ÇÍ¥½¨¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤¤Ã¤Á¤ê²Ì¤¿¤¹¡×¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«È¯À¤äÄó°ÆÎÏ¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊØÍø¤À¤±¤É¡¢¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼¡¤ÎÌò¿¦¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¡¢²þÁ±ºö¤òÄó°Æ¤¹¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÏÈ¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤¯¤À¤±¤Î¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
35ºÐ°Ê¹ß¤Ï¡Ö¼¡¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡½ÐÀ¤¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤äÃÎ¼±¤Îº¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬°Â¿´¤·¤Æ»Å»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¡£¤½¤Î¿®Íê¤ÎÍÌµ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿®Íê¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤È°Õ»×·èÄê¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡35ºÐ¤«¤é¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¡×¤è¤ê¡Ö¤É¤¦È½ÃÇ¤·¡¢¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¤«¡×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö°Õ»×¤ò¼¨¤¹²¾ÌÌ¡×¤ò¤«¤Ö¤ë¤Ù¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×178ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£