¡Ö·î¼ý15Ëü±ß¡×¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤¬·î¾¦5²¯±ßÄ¶¤ÎµðÂç¥µ¥Ö¥¹¥¯·ÐºÑ·÷¤òÃÛ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN+¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¼Netflix¤òÎ¿¤°¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç50Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ©ºîÈñ¹½Â¤¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹¡È¶¼°Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡É¤È¤Ï¡£¤³¤ì¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î³×Ì¿¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¸½ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÆÃ°ÛÅÀ¤«¡½¡½¡£¿ô»ú¤¬¸ì¤ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢Êø²õ¤Î½ø¾Ï¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÉ´Ç¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¡ÎëÌÚµ®Çî¡Ë
¥Í¥È¥Õ¥êÄ¶¤¨¤ëÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É
¡Ö´Ë¤¤¡×ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢ÀïÎ¬
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ÍÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯²ñ°÷¿ô¤¬³«»Ï20Æü¤Ç50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤Ï·î³Û1100±ß¤È¤¤¤¦¡¢ÉáÄÌ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤à¤·¤í¼ã´³¹â¤¤·î³ÛÎÁ¶â¤Ç¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¤Î50Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸«¤¿¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç°¤Î¤¿¤áÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÈ¼«¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿±Ä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÍÎÁÆ°²èÇÛ¿®ºÇÂç¼ê¤È¤¤¤¨¤ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¤Î·î³Û¤¬950±ß¤Ç¡¢²ñ°÷¿ô¤¬300Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤¬5Ç¯ÌÜ¤Î2019Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï1000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖ°Â¤¤¹¹ðÉÕ¤¥×¥é¥ó¤¬890±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã±½ã¤Ë¤ÏÈæ¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤ÎÀª¤¤¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÉÛ¿Ø¤Ï¤ä¤ä¤æ¤ë¤¤´¶¤¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
