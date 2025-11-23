¡Ö»ä¤Ï°ò½÷¡×28ºÐ¤ÇÌ¤º§¤ÎÊì¤È¤Ê¤ê¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬ÄìÊÕ¤À¤Ã¤¿½÷À¡Öº£¤Î»ä¤Ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×7Ç¯Â³¤±¤¿¹¤È´¤±¤Ç¡Ö´ñÀ×¤ÎÂçÊÑ¿È¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢7Ç¯´Ö¤Î¹¤È´¤±¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë35ºÐ¤Î¤¤¤È¤ß¤¡Ê¡÷itomiki_live¡Ë¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï28ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢Ì¤º§¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤ËÆ±°ì¿ÍÊª!?¡×¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¤Î²áµî¤È¸½ºß¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Þ¤Ö¤·¤¤¡×¡ÊÁ´15Ëç¡Ë
¡Ö¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¡×Áü¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
¨¡¨¡ ³°¸«¤òËá¤Â³¤±¤¿»Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¤È´¤±¤ëÁ°¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö°ò½÷¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§ÍÆ»Ñ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤À¤«¤é¡×¡Ö¿Í¤Ë¥À¥µ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÌò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤Á¤ó¤È²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ì´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤¬³°¸«¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿»ëÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¶ãÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¤¤¢¤ë¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£28ºÐ¤Î¤È¤¡¢¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤È¾Íè¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢·ëº§¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ê¡¢Ì¤º§¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢Í§Ã£¤äÃÏ°è¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ï·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤ß¤¸¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÏÄìÊÕ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢Ç¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤Ç13¥¥íÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Ç¥¿±¤ÇÂÀ¤ë¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð»º¸å¤Ï³°¸«¤Ë¹½¤¦Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¶À¤Ç¸«¤ë¤Î¤â·ù¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÊì¤¬¡ÖÊì¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Âè°ì¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤ÏÆó¤Î¼¡¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÇÄê³µÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ°¤¤ä¤¹¤¤Éþ¤È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Îー¥È¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎËÜ²»
¨¡¨¡ ¤½¤³¤Þ¤Ç¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È¹Í¤¨¡¢¥Îー¥È¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³°¤òÊâ¤±¤ëÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤äÀ¸¤Êý¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³°¸«¤âËá¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢»º¸å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¼Â²È¤Ë¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°é»ùÃæ¤Ç³°¸«¤òËá¤¯¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§º£¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤«¥É¥é¥¤¥äー¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Â©»Ò¤¬¿²¤Ä¤¤¤¿¤é¶á¤¯¤ÇµÕÎ©¤Á¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ºÇÔ¤Ï¤Ä¤é¤¤¡¢¤Ç¤âÄ©Àï¤Ê¤·¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤
¨¡¨¡ »º¸å¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ø·¸¤Î»Å»ö¤â¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§»º¸åÈ¾Ç¯¤´¤í¡¢»Ò¤É¤â¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤Ê¤¬¤éÃÏ¸µ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
50¡¢60Âå¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÜµÒ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ò¤È¤Ä¤ò¸«¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤ÎÉþ¤Ë¤Ï¤³¤Î·Á¤Î·¤¤¬¤è¤¯¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¾æ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²¿²ó¤â»îÃå¤·¤¿¤ê¡£»÷¹ç¤¦¤â¤Î¤òËÜµ¤¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ °ÊÁ°¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤é¤¨Êý¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤Éþ¤òÇã¤Ã¤¿¼ºÇÔÃÌ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ºÇÔ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤Ï¤Ä¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ä©Àï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¹ÖºÂ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿²¤¿¸å¤ä½Ð¶Ð¤¹¤ëÁ°¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¶È¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇÛ¿®¤ÇÃù¤á¤¿¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¼õ¹Ö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤ÏÉþ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Êý¤ä¿§¹ç¤ï¤»¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¡¢Á´¿È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ»²²Ã¼Ô¤ÇÈãÉ¾¤·¹ç¤¦²ÝÂê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë»ëÅÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÎ¸«¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤¬À¹¤ì¤¿¡×¤È»×¤¦¤È¤¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¥á¥¤¥¯¤äÉþÁõ¤Ê¤É¤É¤³¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤ÊÇÛ¿®¼Ô¤Î¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¿¤ê¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¿§Ì£¤äÈ±·¿¤Î°ã¤¤¤È¤«¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤È¤Îº¹¤Ë¤É¤ó¤É¤óµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÇÛ¿®¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËèÆü¼«Ê¬¤Î´é¤ò¶À¤Ç¸«¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
7Ç¯¤ËµÚ¤Ö¹¤È´¤±¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡ÖÈ¿¹ü¿´¡×¤«¤é
¨¡¨¡ ¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¤¬¡¢°é»ù¡¢»Å»ö¤ÈÉû¶È¡¢ÊÙ¶¯¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§º£»×¤¦¤ÈÈ¿¹ü¿´¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ¯¤«¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«¿®¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£Î¾¿Æ¤â»ä¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ä
»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°¤ÉôÍ´»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¤¤¤È¤ß¤