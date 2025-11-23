¡ÖÈþËÆ¤â¼ÂÎÏ¤â·òºß¡ª¡×½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Î¶á¶·¤Ï¡Ä¡©¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÌ¥ÎÏ¤µ¤¯Îö
ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¡¢²¹Àô¤Ç¸«¤»¤¿¡È¥¿¥ª¥ë1ËçSHOT¡É
¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤ÏºÇ¶á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥à¡¦¥°¥¯¥¸¥ó¤Î¥´¥ë¥Õ·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¥à¡¦¥°¥¯¥¸¥óTV »×¤¤¤Ã¤¤ê¥´¥ë¥Õ¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2¿Í¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¶á¶·¤Ê¤É¤Î¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥¥à¡¦¥°¥¯¥¸¥ó¤¬2021Ç¯¤ËÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿ºÝ¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¡£¡ÖÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò°ì½ï¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¥¥à¡¦¥°¥¯¥¸¥ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤ÏÁª¼ê°úÂà¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤òÂ¿¤¯¹Í¤¨¤¿¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò²óÁÛ¡£¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿º£¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÌ´¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á´ØÏ¢¤Î»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ö¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½é¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢·òºß¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¸ß¤¤ÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ê¤«¡¢¼«Á³¤È¡È¥Ø¥¢¥±¥¢¡É¤ÎÏÃÂê¤Ë°Ü¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤Ï½©¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¹³¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÉã¤¬Á¦¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò1Ç¯Á°¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È±¤Ë¥Ï¥ê¤¬½Ð¤Æ¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ç¤âÈ´¤±ÌÓ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤Ú¤¿¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿È±¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤ÆËÜÅö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸À½ÉÊ¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¥à¡¦¥°¥¯¥¸¥ó¤â¡¢¡ÖË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤âÈ±¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÈ±¤ÎÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¤È»×¤¦¤Û¤É¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤ë¡×¤È¶¦´¶¡£¡Öº£Æü¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ï¡¢KAISTÀÙºÂ繁¼ø¤Î¥¤¡¦¥Ø¥·¥ó¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬³«È¯¤·¤¿¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ëÀ®Ê¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¡Ö¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤À¡£´Ú¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ°¦¹¥²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¸å¤ËË¹»Ò¤òÃ¦¤¤¤Ç¤âÈ±¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥°¥¯¥¸¥ó¤Ï¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶Ã²¡£¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤¬¹Å¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤ä¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç±Ô¤¤´¶³Ð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢2¿Í¤Ï¡È¥ª¡¼¥Ê¡¼¡É¤ÎºÂ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÌ©¤«¤Ê²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥é¥¦¥ó¥É¤Î½ªÈ×¡¢¥¥à¡¦¥°¥¯¥¸¥ó¤¬¡Ö»ö¶È¤â¥´¥ë¥Õ¤â½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£À®Ä¹¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î¡ÈÂè2Ëë¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈþËÆÊÂ¤ß¤Ëµ±¤¯¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤µ¤ó¤Î¼ÂÎÏ¡×¡Ö¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¥×¥í¡¢ÈþËÆ¤â¥´¥ë¥Õ¤Î¼ÂÎÏ¤â·òºß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¥¢¥ó¡¦¥·¥Í ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯12·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëÆÃÊÌ»Ô½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹165cm¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Î¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤¿¡£2008Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊKLPGA¡Ë¤ËÆþ²ñ¡¢2015Ç¯¤Î¡ÖKLPGA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ç½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£2017Ç¯¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼»²Àï»þ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÈþËÆ¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¡£2024Ç¯9·î22Æü¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÂè51²ó¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÀë¸À¤·¤¿¡£