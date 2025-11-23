COHINAが贈るホリデーコレクション♪ödülとの初コラボジュエリー4型を発売

身長150cm前後の小柄女性から支持を集めるCOHINAが、天然石ジュエリーで人気のブランド「ödül」と初めてのコラボレーションを実現。2025年11月19日（水）20:00より、冬の星空やイルミネーションの輝きを閉じ込めた特別なジュエリー4型が発売されます。リングやネックレスはもちろん、ジュエリーから着想を得た華やかなニットも登場し、ホリデーシーズンの装いをよりロマンティックに彩るラインナップとなっています。

冬の輝きをまとう特別なジュエリー4型

今回登場する「2025 Holiday Glow Collection」では、ネックレス、ブレスレット、リング2型の合計4アイテムがラインナップ。

【odulコラボ】ドローイングネックレスは18,700円（税込）、ワンサイズでモアサナイトカラーが上品な光を放ちます。

【odulコラボ】ドローイングリングは14,300円（税込）、サイズは7・9・11号、カラーはモアサナイト。

【odulコラボ】ドットハーフエタニティリングは16,500円（税込）、サイズは7・9・11号、カラーはピンクとグリーンの2色展開。

【odulコラボ】ドットブレスレットは14,850円（税込）、ワンサイズでオパールとガーネットの2色が揃います。どれも日常にそっと寄り添いながら、手元や首元に輝きを添えてくれる特別なジュエリーです♡

ジュエリーに着想を得た幻想的なニット

コラボコレクションでは、ジュエリーからインスピレーションを受けた特別なニットもラインナップ。

柔らかな素材の中にきらりとビーズが編み込まれたニットは、冬の夜空を思わせる神秘的な美しさが魅力です。

また、控えめな華やかさを添えるバイカラーのケーブルリブニットは、街のイルミネーションのように装いに温かな彩りをプラスしてくれます。

ホリデーシーズンの気分を高めてくれるアイテムが揃うのも嬉しいポイントです♪

心まできらめくホリデーシーズンへ



COHINA×ödülの初コラボとなる今回のホリデーコレクションは、日々を頑張る自分へのご褒美にもぴったり。

繊細な輝きをまとったジュエリーや、光を纏うかのようなニットは、冬の特別なムードを纏わせてくれます。

2025年11月19日（水）20:00よりCOHINA STOREで販売開始となるので、この機会にとっておきのアイテムをチェックして、心まで輝くホリデーシーズンを楽しんでください♡