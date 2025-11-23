°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¡Ä¡ª¡© Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×ÂÀè¡È¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÃÆ¡É¢ª¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤ë¡Ö¥¬¥ÁÇ¦¼Ô¤ä¤ów¡×¡ÖÀä¹¥Ä´¤ä¤Ê¡×
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à 0¡Ý3 ¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î22Æü¡¿¥Õ¥©¥¤¥È¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ®Ìî½¤ÅÍ¡¢¥®¥ê¥®¥êÂÀè¡È¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÃÆ¡É¢ªGK¥É¥ó°ú¤
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬¡¢¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Çº£µ¨2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11·î22Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ü¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿Ä®Ìî¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¡¼0¤È¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿72Ê¬¡¢Ä®Ìî¤ÏFW¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î4Ê¬¸å¤Ë´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Áê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤Îº¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Ä®Ìî¤Ï¡¢FW¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¤ËÍÂ¤±¤Æ¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¤È¿¯Æþ¡£¤¹¤ë¤ÈMF¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥¤¥Ä¤Î±Ô¤¤²£¥Ñ¥¹¤ò¡¢¥ª¥Î¥é¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÍî¤È¤·¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Ä®Ìî¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÎ¢¤Ø¤ÈÈô¤Ó½Ð¤¹¡£GK¥À¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥é¥á¥¤¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¡¢Ä®Ìî¤¬±¦Â¤ÎÀè¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ê¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£Ä®Ìî¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë¿Ø¼è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇ¦¼Ô¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î°ì·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Å¢ÂçÀ¤»á¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¡£Âç³°¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ü¤·¤¿¡×¤ÈÄ®Ìî¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°½¤ÀµÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤â¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥±¥Á¥ã¤É¤Ð¤¤¿¡ª¡×¡Ö¥¬¥ÁÇ¦¼Ô¤ä¤ów¡×¡ÖÇ¦¼Ô¥Ý¡¼¥º¤¤¿¡×¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¦¤Þ¤¹¤®¤ëw¡×¡ÖÄ®Ìî¤¬¤¤¤¤Æ°¤½Ð¤·¤«¤é¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡ÖÀä¹¥Ä´¤ä¤Ê¡×¡ÖÂåÉ½Àï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ÎÄ®Ìî¤¬·è¤á¤¿¡ª¡×¤ÈÄ®Ìî¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä®Ìî¤Ï11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï2ÅÀÌÜ¤È¡¢º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç½ù¡¹¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï3¡¼0¤Ç¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï3Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë