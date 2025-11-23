¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°µ»½Ñ¤Ï¡ÖÃæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ë´°àú¤¬ÂçÁ°Äó¡×¡¡¹Ã»Ò±àV¼ç¾¤¬´«¤á¤ë¡È°ìÈÖ¤¤¤¤Îý½¬¡É
2006Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¡ÄÁá¼Â¤Î¼ç¾¡¦¸åÆ£µ®»Ê»á¤¬¸ì¤ëÁ÷µå¤Î´ðËÜ
¡¡Ìîµå¤Î¼éÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡£¶¯¤¯¤ÆÀµ³Î¤ÊÁ÷µå¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£2006Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Áá¼Â¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤Î»ØÆ³¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸åÆ£µ®»Ê»á¤Ï¡Ö¹â¹»Æþ³ØÁ°¤Ë¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ò´°àú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡ÖËÜÍè¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃæ³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¸Ç¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬³ÎÎ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Î¥Ã¥¯¤ä¼ÂÀï¤Ç¡¢¾åÂÎ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÈÆ±¤¸Æ°¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÎ¾¸ª¡£Á÷µå¤ÎºÝ¡¢¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤Ï±¦Íø¤¤ÎÁª¼ê¤Ïº¸¸ª¤¬Á÷µåÊý¸þ¤ò¸þ¤¡¢±¦¸ª¤Ï¿åÊ¿¤Ë¿¿¸å¤í¤Ë¤¯¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î½Ö´Ö¤ËÎ¾¸ª¤Ï¿åÊ¿¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Á÷µåÊý¸þ¤ÈÀµÂÐ¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Î·Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤ò90ÅÙ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÎ¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÊý¤Î¸ª¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢°Á÷µå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ö¼Â¸³¡×¡ÖÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤éÆ»¶ñ¤ò°·¤¦´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¡×
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ëÂ¤âÌÜÉ¸¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Æ§¤ß½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¡£¡ÖÅêµåÎý½¬¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸åÆ£»á¤Ï¡ÖÃ»¤¤µ÷Î¥¤ÇÅê¤²¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÄ¹¤á¤ÎÎÝ´Ö¤Îµ÷Î¥¤ÇÅêµå¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤ê¡¢Ìî¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¯¤È´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸»þÂå¡ÖÊÉ¤¬Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¡ÈÊÉÅö¤Æ¡É¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤É¤¦Åê¤²¤ë¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤«¤éÅê¤²¤¿¤ê¡¢±ó¤¯¤«¤éÅê¤²¤¿¤ê¤·¤Æ´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤ÎÎý½¬¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÊÉÅö¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤¤¤¤Îý½¬¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤òÊáµå¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥´¥í¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼éÈ÷¤Î¾åÃ£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÎý½¬¾ì¤¬¸Â¤é¤ì¡¢ÊÉÅö¤Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¹©É×¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï»ØÀè¤Î´¶³Ð¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾å¤«¤éÅê¤²¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²£¤«¤éÅê¤²¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁê¼ê¤Î¶»¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡×¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¤ê¡¢µå¤Î°®¤êÊý¤ò¤¢¤¨¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¼Â¸³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÎÏ´¶¤À¤È¥Ü¡¼¥ë¤ËÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¼ºÂ®¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»î¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£É¬¤º¤·¤â¹Å¼°µå¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£Æð¼°¤Ç¤â¡¢·Ú¤¤¥«¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤éÆ»¶ñ¤ò°·¤¦´¶³Ð¤òÍÜ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¼Â¸³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÇùÁ³¤ÈÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤¹¤ë¡£»þ¤Ë¤ÏÍ·¤Ó´¶³Ð¤âÉ¬Í×¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë