¡Ö²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡×ÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤ÎÌ¾ÌçÂàÃÄÊóÆ»¤Ë¸½ÃÏµ¼Ô¤¬¸«²ò¡ÖÈà¤ò¼êÊü¤¹Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¡¢²Æ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤³¤ÎÅß¤â°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¸Ä¿Í¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤éµö²Ä¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Á°ÅÄ¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×Àï¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤¬¸¶°ø¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÑÀª¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°ÅÄ¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢Åß¤Î¿·Å·ÃÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µµ¼Ô¥Ô¡¼¥È¡¦¥ª¥ë¡¼¥¯¤Ï¡¢°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Âå¤ï¤ê¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤È¤Î¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡ØFootball Insider¡Ù¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¼«¿È¤¬¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¥À¥¤¥¼¥ó¡¦¥Þ¥¨¥À¤ò»ñ¶â²½¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¡£º£µ¨¤ÎÈà¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Èà¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ¤ò¤á¤°¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¾¯¤·µ¤¤ò¤½¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£²Æ¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿°ÜÀÒ¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¾¯¤·¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤º²¿¤è¤ê¤âÂåÌò¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤ò¤»¤º¤ËÈà¤ò¼êÊü¤¹Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£º£¤ÎÈà¤¬¾õ¶·¤Ë¾¯¤·ÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×
¡Ö·ÀÌó¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤À¡££±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Þ¥¨¥À¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï²Æ¤ËÈà¤¬Ë¾¤ó¤À°ÜÀÒ¤òÇ§¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ïºòµ¨¤ÎÅß»Ô¾ì¤Ç¸Å¶¶µü¸è¤ò¥ì¥ó¥Ì¤ËÇäµÑ¤·¡¢ÂåÌò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤òCF¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÁ°Àþ¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤Þ¤º¤Ë¼þ°Ï¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡º£Åß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¿·FW¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á°ÅÄ¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
