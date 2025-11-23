µÆÃÓÉ÷Ëá¡¡»³²¼ÃÒµ×¤ÎÇòÊÆ¤Î¿©¤ÙÊý¤ËÃíÊ¸¡Öº£!?¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ªÊÆ¤Î¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ötimelesz¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith¡¡MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË ¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê40¡Ë¤ÎÇòÊÆ¤Î¿©¤ÙÊý¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï10Ç¯Á°¤«¤é¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¤â°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãç¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÆÃÓ¤Ç¤â¡ÖËÍ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»³²¼·¯¤¬ÇòÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¾ÆÆù¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤ªÆù¤â¤Û¤ÜÁ´Éô¾Æ¤½ª¤ï¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅ¹°÷¤µ¤ó¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡ÈÂç¥é¥¤¥¹¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡Öº£!?¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ªÆù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»³²¼·¯¡¢ÊÆ¤À¤±¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£»³²¼·¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀª¤¤¤è¤¯¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤¨¡Á¡Á¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼¡¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»³²¼·¯¡¢¤ªÊÆ¤Î¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î»³²¼¤â¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£