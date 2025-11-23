¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ë·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡¡Íû¾µ¿®¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡×PGÁ´6ËÜÀ®¸ù
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Ä¥¢¡¼2025¡¡ÆüËÜ25¡½23¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥È¥Ó¥ê¥·¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±11°Ì¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ò25¡½23¡ÊÁ°È¾16¡½6¡Ë¤Ç²¼¤·¡¢º£µ¨ºÇ¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥ÁºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°12°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ë¡£12·î3Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë2027Ç¯WÇÕ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É2¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯7¡Á12°Ì¡Ë¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊPG¡Ë¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£3¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾10Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¼«¿Ø¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¤«¤é¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¤ÈCTB¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡Ê27¡áÁêÌÏ¸¶¡Ë¤Î¥¥Ã¥¯¤«¤éCTB¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡Ê28¡áºë¶Ì¡Ë¤¬Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤Ë½³¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥ó¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥é¥¤¤Ï¤³¤Î1ÅÙ¤À¤±¡£¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤Ó¸ß¤¤¤ËPG¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢22¡½16¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾37Ê¬¤ËµÕÅ¾¥È¥é¥¤¤òµö¤¹¤È»Ä¤ê3Ê¬¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÅ¨¿Ø¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¡£SOÍû¾µ¿®¡Ê24¡á¿À¸Í¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü6ËÜÌÜ¤ÎPG¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡È¥µ¥è¥Ê¥éPG¡É¤ò·è¤á¤¿SOÍû¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢PG6ËÜ¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó1ËÜ¤Î·×7ËÜÁ´¤ÆÀ®¸ù¡£¡ÖÀè½µ¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¡¢µ»½Ñ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤È¹Í¤¨¤º¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÃÆÆ»¤Ç½³¤ë¤«¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£·è¤á¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£1ÅÀº¹¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿15Æü¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤ÏPG¤ò2ËÜ³°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤ÎPG¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£º£²ó¤ÏµÕ¤Ë¼«¿È¤ÎPG¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦Àè½µ¤È¿¿µÕ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ï·×11»î¹ç¤Ç5¾¡6ÇÔ¡£¶¯¹ë¹ñ¤ËÄ©¤à½©¤Î5Ï¢Àï¤Ç¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯12°Ì°ÊÆâ¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥É2¡×Æþ¤ê¤¬·ü¤«¤Ã¤¿°ìÀï¡£SOÍû¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤Ãæ¤ÇËè½µÁ°¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤·ÂÎ¤âÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê°ìÀï¡£º£µ¨ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£