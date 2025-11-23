²óÅ¾¼÷»Ê30»®¡¢Ë¤´ÝÅê¤²V¤ÎÎ¢ÏÃ¡Ä17ºÐ¤Ç107kg¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÁÇ´é¡¢ÆÃÂçHR¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿²¸ÊÖ¤·¡½¡½¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡¦¾å²¬ßê
ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¹â¹»¤ÎÉô·è¾¡¤ÇÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ13
¡¡¹â¹»¡¦Âç³ØÌîµå¤Î½©¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ï14Æü¤«¤é6Æü´Ö¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¹â¹»¤ÎÉô·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡Ê¶å½£¡Ë¤¬¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡Ê¶áµ¦¡Ë¤ò11-1¤ÇÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£175¥»¥ó¥Á¡¢107¥¥í¤Î¾å²¬ßêÆâÌî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÏÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Á»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿17ºÐ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ë²÷¤Ê°ì¿¶¤ê¤À¤Ã¤¿¡£9-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿9²ó¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤Ç¾å²¬¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¡¢±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤ËÃ¡¤¹þ¤à¥À¥á²¡¤·2¥é¥ó¡£¡Ö¿ÀµÜ¤Î·è¾¡¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¾Ð´é¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ13¤Ê¤¬¤éÁ´3»î¹ç¡¢°ìÎÝ¤ÇÀèÈ¯¡£ÂÇÎ¨.417¡Ê12ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡Ë¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤ÅªÂ¸ºß¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë»Ñ¤Çº£Âç²ñÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê30»®¡×¤òÊ¿¤é¤²¤ëÂç¿©´Á¤Ö¤ê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·è¾¡¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿Êì¡¦Í¥Èþ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡£Í¥¾¡¸å¤Î¼èºà¤Ç¾å²¬¤Ï¼÷»Ê30»®¤Î¤Û¤«¤Ë¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤¦¤É¤ó¤ò2ÇÕ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
Ë¤´ÝÅê¤²¤Ç¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡¡ÁÄÉã¤È¸ò¤ï¤·¤¿¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ÎÌóÂ«
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÂÎ¤Î¸»¤Ï²ÈÂ²¤Î°¦¾ð¤Ë¤â¤¢¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¡¢ÁÄÉã¡¦À¹Ãé¤µ¤ó¤¬¼Â²È¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÊÆ¤Ç°é¤Ã¤¿¡£Âç¹¥Êª¤ÏÊì¼êºî¤ê¤ÎÆù¤¸¤ã¤¬¤È·ÜÈé¥Ý¥ó¿Ý¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¥Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢Î¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Ô¤ÎÂç²ñ¤ÇË¤´ÝÅê¤²¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2Ç¯À¸¤Ç9¥á¡¼¥È¥ë10¡¢3Ç¯À¸¤Ç10¥á¡¼¥È¥ë20¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£Í¥Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Îý½¬¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡Ö¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Çòµå¤òÅ´µå¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ¤âÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½Õ3ÅÙ¡¢²Æ9ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¤Ç¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤à¡£Åß¾ì¤Ï¡È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡É¤È¤·¤Æ¡ÖËèÆü¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È1500²ó¡×¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¤Ë¤·¤ÆÌó1»þ´ÖÈ¾¡£¾å²¬¤â¡Ö²¼È¾¿È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¥¥ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢107¥¥í¤Îµð´Á¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¶¯¿Ù¤ÊÆùÂÎ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ëÁÄÉã¤ÎÀ¹Ãé¤µ¤ó¤Ï5Ç¯Á°¤Ë79ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¡£À¸Á°¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾å²¬¤Ï¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ë¡¢É¬¤º¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¿¼¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¡£¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤ÏÍè½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç½çÅö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Ç»¸ü¤À¡£²¸ÊÖ¤·¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÂÎ¤Ç¹Ã»Ò±à¤«¤é²÷²»¤òÆÏ¤±¤ë¡£
