¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡ª¥¨¥Ç¥£¡¼HC¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×ÀÜÀïÍî¤È¤·¤¿Àè½µ¤Î·Ð¸³À¸¤¤¿
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Ä¥¢¡¼2025¡¡ÆüËÜ25¡½23¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥È¥Ó¥ê¥·¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±11°Ì¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ò25¡½23¡ÊÁ°È¾16¡½6¡Ë¤Ç²¼¤·¡¢º£µ¨ºÇ¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥ÁºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°12°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ë¡£12·î3Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë2027Ç¯WÇÕ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É2¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯7¡Á12°Ì¡Ë¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊPG¡Ë¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£3¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾10Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¼«¿Ø¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¤«¤é¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¤ÈCTB¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡Ê27¡áÁêÌÏ¸¶¡Ë¤Î¥¥Ã¥¯¤«¤éCTB¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡Ê28¡áºë¶Ì¡Ë¤¬Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤Ë½³¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥ó¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥é¥¤¤Ï¤³¤Î1ÅÙ¤À¤±¡£¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤Ó¸ß¤¤¤ËPG¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢22¡½16¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾37Ê¬¤ËµÕÅ¾¥È¥é¥¤¤òµö¤¹¤È»Ä¤ê3Ê¬¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÅ¨¿Ø¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¡£SOÍû¾µ¿®¡Ê24¡á¿À¸Í¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü6ËÜÌÜ¤ÎPG¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤Î¡È¥µ¥è¥Ê¥éµÕÅ¾PG¡É¤Ç¾¡Íø¡£¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê65¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê15Æü¤Î¡Ë¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê½ªÈ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î²ù¤·¤µ¤«¤é»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¼¡¤âÂç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Î·ë²Ì¤Ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î3Ê¬¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎPG¤Ï¡¢·è¤á¤¿¤é¾¡¤Á¡¢³°¤»¤ÐÉé¤±¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤Î¾ìÌÌ¡£¡ÖÍû¾µ¿®¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡Ê¿À¸Í¡Ë¤Ç¤Ï¥¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£