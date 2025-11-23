»³²¼ÃÒµ×¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡Ö¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¡×NEWS¥á¥ó¥Ð¡¼ÌÀ¤«¤¹¡¡ºÇ¶á²ñ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê40¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith¡¡MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË ¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖNEWS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï2003Ç¯¤Ë9¿ÍÁÈ¡ÖNEWS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏKinKi Kids¤äV6¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ß¤ó¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÍÁ³³Ú²°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡ÈÌÀÆü¤«¤éNEWS¤À¤«¤é¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡NEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡Öº£Æü¤«¤é¤³¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡£½é¤á¤Æ²ñ¤¦»Ò¤È¤«¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤³¤½¼ê±Û¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ê±Û¤Ç¤¹¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤È¶Ó¸Í¤Ï¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê±Û¤È¤«¤Ï´°Á´¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡ÈÀèÇÚ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¸åÈ¾¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È1ºÐ¾å¤Î¶Ó¸ÍÎ¼¡¢2ºÐ²¼¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤È¤Î´Ø·¸¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸òÎ®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¾®»³·Ä°ìÏº¤È°ì½ï¤Ë¤ªÃë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÎÉ÷¤Î¡¢Èà¤Ï¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê±Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼ê±Û¤Ï²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©ºÇ¶á¡¢²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤«¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡NEWS¤Ï2003Ç¯¤Ë¡ÖNEWS¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2011Ç¯10·î¤Ë»³²¼¤È¶Ó¸Í¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£¼ê±Û¤Ï2020Ç¯6·î¤ËÃ¦Âà¡£¸½ºß¤Ï¾®»³·Ä°ìÏº¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢ÁýÅÄµ®µ×¤Î3¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£