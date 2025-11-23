¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡Ö¿¹¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×ÂØ¤¨²Î¤Î½ÅÂç»ö¼ÂÈ½ÌÀ¢ªÈá»´¥é¥¹¥È¤Ë¾×·â¡Ö³ä¤È¥Û¥é¡¼¡×¡ÖÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤¤⋯¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¡Ê¤¤¡Ë¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÂØ¤¨²Î¤Ë±£¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Èá·àÅª¤Ê¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö³ä¤È¥Û¥é¡¼¡×¡ÖÉÝ¤¤¡ª¡×¡Ö¾×·â²á¤®¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤¤⋯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÓÉþ»Ñ¤Î¹âÌÚ¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤ÈÎ´¹°¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë
¡¡Æ±µéÀ¸¤ò¼¡¡¹¤ÈÁÀ¤¦Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡£Èï³²¤ò¿©¤¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹âÌÚ¡Ê´ÖµÜ¡Ë¤È±à»Ò¡Ê¿·ÌÚ¡Ë¤ÎÊ³Æ®¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢¸µ6Ç¯1ÁÈ¤ÎÃ´Ç¤¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¡ÊÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¡Ë¤¬4¿ÍÌÜ¤Îµ¾À·¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤³¤È±©Î©¡Ê¿¹Í¥ºî¡Ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ëÎ´¹°¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¤ÏÈà¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤ë¡£¤¹¤ë¤È»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤¡È¿¿Áê¡É¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡Î´¹°¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏÆ°²è¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥¬¥é¥±¡¼¡£¤½¤³¤Ë¤Ï6Ç¯À¸¤Î±©Î©¤¬»£±Æ¤·¤¿ÃçÎÉ¤·6¿ÍÁÈ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î´¹°¤Ï¹âÌÚ¤Ë¡¢6¿ÍÁÈ¤ÎÌ¾Á°¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿¹¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤ò²Î¤¦Æ°²è¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò6¿ÍÁÈ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢7¿ÍÌÜ¤¬¥«¥á¥é¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤¿½Ö´Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦1¿Í¤¤¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÎ´¹°¤Ï¡¢²Î¤ÎÃæ¤Ë¤â7¿ÍÌÜ¤ÎÌ¾Á°¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£7¿ÍÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¹âÌÚ¤¬¡Ö¿¹¡Ä¡×¤È¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö7¿ÍÌÜ¡Ä¿¹¤¯¤ó¡¢¥¾¥ï¤Ã¤È¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÄ»È©¤¿¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö6¿ÍÁÈ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É7¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ³ä¤È¥Û¥é¡¼¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè7ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¸òÎ®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈÇî»Î¡É¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿±©Î©¤¬¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¼ó¤ò»É¤µ¤ì·ì¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÅÝ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡£±©Î©¤¬Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ÆÂè7ÏÃ¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡ÖÉÝ¤¤¡ª¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¡Ö¥é¥¹¥È¤¬¾×·â²á¤®¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤¤⋯¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
