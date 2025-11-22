¥¹¥º¥¡Ö¥¸¥à¥Ëー¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ¼¸Ë¸©»°ÌÚ³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBEYOND JAPAN¤Èfusion FROM SPIEGEL¤Ï¡¢¥¹¥º¥ ¥¸¥à¥Ëー¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Ê¼¸Ë¸©»°ÌÚ»Ô¤Î¡Ö»°ÌÚ¥¹¥º¥ ¥¸¥à¥ËーÀìÌçÅ¹¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¸¥à¥Ëー¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥â¥«ーÅ¸¼¨¤ä¥Ñー¥ÄÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¤Î²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÀ¾½é³«ºÅ¡ªBEYOND JAPAN¤Èfusion FROM SPIEGEL¤Î¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¸¥à¥ËーÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»°ÌÚ¥¹¥º¥¤ò²ñ¾ì¤È¤·¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëBEYOND JAPAN¤Èfusion FROM SPIEGEL¤ÎÆ±»þÅ¸¼¨¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥í¥Ï¥Æ¥é¥¹»ÅÍÍ¤Î¼ÖÎ¾¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢BEYOND JAPAN¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÖÍ·¤Ó¿´¤Èµ¡Ç½À¤ÎÍ»¹ç¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸÷·Ê¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥Ç¥â¥«ーÅ¸¼¨¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Ñー¥Ä¤ÎÊªÈÎ¡¢BEYOND¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ïÃó¤Ë¤è¤ë¥Ñー¥ÄÁêÃÌ¤ä¥«¥¹¥¿¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Áµ¿±þÅú¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤Î¼Á´¶¤ä¥Ç¥â¥«ー¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤·¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
Æó¤Ä¤Î¸ÄÀ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¸¥à¥Ëー¥«¥¹¥¿¥à¤ÎÀ¤³¦
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ëBEYOND JAPAN¤Èfusion FROM SPIEGEL¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥¸¥à¥Ëー¥«¥¹¥¿¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£BEYOND JAPAN¤Ï¡¢¥¹¥º¥¡¦¥¸¥à¥ËーÀìÍÑ¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥íー¥ÉÁö¹Ô¤«¤é³¹¾è¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Îµ¡Ç½À¤È²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ñー¥ÄÈÎÇä¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥¸¥à¥Ëー¤òÄÌ¤¸¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¤òÅ¯³Ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢fusion FROM SPIEGEL¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Ìµ¹ü¤Ê¥ª¥Õ¥íー¥É»ÅÍÍ¤Î¥¸¥à¥Ëー¤â¡¢Æ±¼Ò¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¡¢ÅÔ²ñ¤òñ¥ÁÖ¤È¶î¤±È´¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥®¥¢¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤éÆó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍ»¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¸¥à¥Ëー¥«¥¹¥¿¥à¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê²ÁÃÍ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
1. ´üÂÔ°Ê¾å¤Î¡Ö¼ÂÊª¡×ÂÎ¸³
¥«¥¿¥í¥°¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢¥Ñー¥Ä¤Î½Å¸ü´¶¡¢ÁÇºà¤Î¼Á´¶¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¥Ç¥â¥«ー¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥ó¥Ñー°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÍÏÀÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÅÉÁõ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤Ï¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤òÁª¤Ö¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤Ê¤ë¡£
2. ¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¹¤±¤ë¡ÖÀ¸¤ÎÀ¼¡×
BEYOND¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñー¥ÄÁª¤Ó¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¸¥à¥Ëー¤Ë¤³¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¹ç¤¦¤Î¤«¡©¡×¡Ö¼è¤êÉÕ¤±¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¾ÀÜ²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥à½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Êµ¿Ìä¤Ë¤âÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡£
3. ¥³¥¹¥Ñ¤ò¹Í¤¨¤¿¸¤¤ÁªÂò
¹â²Á¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ºÇÔ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼ÂÊª¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥àÁü¤È¥Ñー¥Ä¤¬¿¿¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾×Æ°Çã¤¤¤òËÉ¤®¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ñー¥ÄÁª¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¸¤¤ÁªÂò¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¥¸¥à¥Ëー¥«¥¹¥¿¥à¤Î¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ
¥¸¥à¥Ëー¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥ªー¥Êー¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¡£BEYOND JAPAN¤Èfusion FROM SPIEGEL¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÖÎ¾¤ò¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¸¥à¥Ëー¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¸¥à¥Ëー¥«¥¹¥¿¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¾ðÊó
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×³«ºÅÆüÄø: 2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦24Æü¡ÊÆü¡Ë ³«ºÅ¾ì½ê: »°ÌÚ¥¹¥º¥ ¥¸¥à¥ËーÀìÌçÅ¹ ½»½ê: ¢©673-0404 Ê¼¸Ë¸©»°ÌÚ»ÔÂçÂ¼1ÃúÌÜ40-1 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: http://miki-suzuki.jp¡¡ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ: Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥Ç¥â¥«ーÅ¸¼¨¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Ñー¥Ä¤ÎÊªÈÎ¡¢BEYOND¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ïÃó¤Ë¤è¤ë¥Ñー¥ÄÁêÃÌ¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Áµ¿±þÅú
»°ÌÚ¥¹¥º¥ ¥¸¥à¥ËーÀìÌçÅ¹½»½ê: ¢©673-0404 Ê¼¸Ë¸©»°ÌÚ»ÔÂçÂ¼1089 TEL: 0794-86-1900 MAIL: mikisuzuki001@nifty.com ÄêµÙÆü: ²ÐÍËÆü/¿åÍËÆü (½ËÆü¤Ï±Ä¶È) ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: http://miki-suzuki.jp¡¡
BEYOND JAPAN¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://beyond-jpn.com¡¡ ¸ø¼°Instagram: https://www.instagram.com/beyond.japan/¡¡ ¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×: https://shop.beyond-jpn.com/¡¡ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè: ¥·¥çー¥ëー¥à: ÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»ÔÀÄÌÚ1-5-1 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÉÙÄÅ £±³¬ / TEL: 070-1573-1716 ÄÌÈÎÉôÌç: TEL: 048-971-5096
