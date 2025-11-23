¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÀéÍÕÉ´²»¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡¢ÅÏÊÕÎÑ²Ì¤ÎÆüËÜÀª4¿Í¤¬GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡Ë
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè3Àï¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤òÀ©¤·¤¿SP2°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬144¡¦33ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×217¡¦22ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡SP¼ó°Ì¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï137¡¦69¤Ç¹ç·×213¡¦41ÅÀ¤È¤·¤Æ2°Ì¡£¾¾À¸ÍýÇµ¡ÊÃæµþÂç¡Ë¤Ï131¡¦95ÅÀ¤Ç¹ç·×193¡¦21ÅÀ¤È¤·¤Æ3°Ì¡¢½»µÈ¤ê¤ò¤ó¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï116¡¦84ÅÀ¤Ç¹ç·×178¡¦26ÅÀ¤È¤·¤Æ7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇGP¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1¡Á6Àï¤¬½ª¤ï¤ê¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î4¡Á6Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡Ë¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬·èÄê¡£½÷»Ò¤Î½Ð¾ì6Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡¡¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡¡Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë
¡¡ÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡Âç¡Ë