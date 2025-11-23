ÂçÁêËÐ¤ÎÅÚÉ¶¤Ï¡Ö¸Æ½Ð¡×¤¬Ëè¾ì½ê¡¢Â¤¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¸Æ½Ð¤¬¡ÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤Éý¹¤¤»Å»ö¤ò²òÀâ¡Ú¤¤ç¤¦Àé½©³Ú¡Û
¡¡11·î23Æü¤Ë¶å½£¾ì½ê¤¬Àé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÁêËÐ¡£¤½¤ÎÂçÁêËÐ¤òÎ¢Â¦¤Ç»Ù¤¨¤ë¡Ö¸Æ½Ð¡×¤ÎÉý¹¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¸Æ½Ð¤Î¹îÇ·»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áº´Æ£¾Í»Ò¡¢¥°¥é¥Ó¥¢µ»ö¡ÖÅÚÉ¶¤òÃÛ¤ë¡×¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÀð»Ò¤Î»ý¤ÁÊý¤âÈþ¤·¤¤¹îÇ·»á
¡È¸Æ½Ð¡É¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤¬¡©
¡¡Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿15ºÐ¤ÇÂçÁêËÐ³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢º£Ç¯¤Ç47Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¶å·î½©¾ì½ê¸å¤Ë¹Ô»Ê¤ä¸Æ½Ð¡¢¾²»³¤é¤Î¾º³Ê¿Í»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸Æ½Ð¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ©¸Æ½Ð¡Ê¤¿¤Æ¤è¤Ó¤À¤·¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸Æ½Ð¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¶¨»¿´ë¶È¤ÎÃåÊª¤ËºÛÃå¸Ó¡Ê¤¿¤Ã¤Ä¤±¤Ð¤«¤Þ¡Ë¤òÀü¤¡¢¼èÁÈÁ°¤Ë¡ÖÅì¡Á¢þ¢þ¡¡¢þ¢þ¡Á¡¡À¾¡Á¡ß¡ß¡¡¡ß¡ß¡Á¡×¤ÈÅìÀ¾ÎÏ»Î¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¾å¤²¤ë»Ñ¤òÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤Ë¤·¡¢»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿åÉÕ¤±¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë´Ø¼è¤¬ÎÏ¿å¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ç´À¤ò¿¡¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤ËÊä½õ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¡£ÅÚÉ¶¤Î¿Ê¹Ô¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢·ü¾Þ´ú¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÚÉ¶¾å¤ò²ó¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë»Å»ö¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¸Æ½Ð¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©¸Æ½Ð¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¹îÇ·»á¡¡©¥ï¥ó¥À¥ó¡¦¥À¥ï¡¼
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÅÚÉ¶¤òÂ¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡ÈÅÚÉ¶ÃÛ¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢Ç¯6²ó¤ÎËÜ¾ì½ê¤ÎÅÚÉ¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢45Éô²°¤¢¤ë³ÆÁêËÐÉô²°¤Î·Î¸ÅÅÚÉ¶¤â¡¢ÈÖÉÕÈ¯É½Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸Æ½Ð¤¬½¸¤Þ¤êÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»°·îÂçºå¾ì½ê¸å¤Î½Õ½ä¶È¡¢¼··îÌ¾¸Å²°¾ì½ê¸å¤Î²Æ½ä¶È¡¢¶å·î½©¾ì½ê¸å¤Î½©½ä¶È¡¢½½°ì·î¶å½£¾ì½ê¸å¤ÎÅß½ä¶È¤Ç¤Ï¡¢½ä¶ÈËÜÂâ¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¸Æ½Ð¤È¤ÏÊÌÆ°Ââ¤Î¸Æ½Ð¤¬¸½ÃÏ¤ËÀè¾è¤ê¤·¡¢ÅÚÉ¶¤òÂ¤¤ë¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¼¡¤Î½ä¶ÈÃÏ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¿ÅÚÉ¶ÃÛ¤ò¤¹¤ë¡¢¡ÈÎ¹Êë¤é¤·¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¤Þ¤ï¤·¤Ï¤·¤Ê¤¤
¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Î¾ì¹ç¡¢¾ì½êÃæ°Ê³°¤Ï¾²²¼¤ËÅÚÉ¶¤¬³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¤Î¾ì½ê¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÚÉ¶¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢»²¾È¡Ë¡£Àè¾ì½ê¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÚÉ¶¤â¡¢É½ÌÌ¤ò»¨¶Ò¤¬¤±¤¹¤ì¤Ð¸«¤¿ÌÜ¤ÏåºÎï¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÇÈ±¼°¤Ê¤É²ÖÁêËÐ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¾ì½ê¤Ç»È¤¦ÅÚÉ¶¤Ï¾ì½ê¤´¤È¤Ë²õ¤·¤ÆÂ¤¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£ÅÚÉ¶¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¸Ç¤á¤¿ÅÚ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¿ô½½Ç¯¤Î¤¢¤¤¤ÀÂ¤¤êÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¶¯ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÉ¶É½ÌÌÌó15¥»¥ó¥Á¤È¡¢Â¦ÌÌÉôÊ¬¤ÎÅÚ¤ÏÉ¬¤ºËÜ¾ì½êÁ°¤Ë²õ¤·¡¢¿·¤¿¤ËÅÚ¤òÀ¹¤Ã¤ÆÂ¤¤êÄ¾¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÚÉ¶¤Ï¡¢ÎÏ»Î¤¬ÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÀÍÍ¤¬½É¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¾ì½ê¤Î½éÆüÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÅÚÉ¶º×¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¿ÀÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î©¹Ô»Ê¤¬º×¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÆ¹Ô»Ê¤ò½¾¤¨¤Æ¡ØÊý²°³«¸ý¡Ê¤«¤¿¤ä¤«¤¤¤³¤¦¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦½Ë»ì¤òÁÕ¾å¤·¡¢¶¡Êª¤òÅÚÉ¶¤ËËä¤á¤ÆÊû¤²¤Þ¤¹¡£¡ÖÊý²°¡×¤È¤ÏÅÚÉ¶¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸ý¾å¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¶¤¯·é¤¤È¤³¤í¤ËÀ¶¾ô¤ÎÅÚ¤òÀ¹¤ê¡¢É¶¤ò¤â¤Ã¤Æ·Á¤È¤Ê¤¹¤Ï¡¢¸Þ¹òÀ®½¢¤Îº×¤ê¤´¤È¤Ê¤ê¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÀÍÍ¤¬½É¤ëÅÚÉ¶¤ÏÀ¶¤é¤«¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢·è¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀé½©³Ú¤Ë¤Ï¡Ö¿ÀÁ÷¤ê¤Îµ·¼°¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÍÍ¤òÅ·¤Ë¤ªÊÖ¤·¤·¡¢ÅÚÉ¶¤ÎÄÃ¤áÊª¤ò¼è¤êµî¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÚÉ¶¤ò²õ¤¹»þ¤Ë¤ÏÁêËÐ¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÅÚÉ¶ÃÛ¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¾ì½ê¤ÇÌó8¥È¥ó¤â¤ÎÅÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á´°À®¤·¤ÆÅÚÉ¶º×¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢3Æü´Ö¤Îºî¶È»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¶å½£¤ÎÃÃÌê²°¤ËÍê¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÃí¤Î¥¯¥ï¤ò»È¤Ã¤Æ¸Å¤¤ÅÚ¤ò²õ¤¹¡£¼ã¼ê¤«¤éÃæ·ø¤Î¸Æ½Ð¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤ËÌó20¿Í¤¬¤«¤ê¤Çºî¶È¤·¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤Æ²õ¤·¤¿ÅÚ¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÈÂ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÎÏ»Î¤¬»ÅÀÚ¤ê¤Ç±ö¤ò»µ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡±ö¤¬º®¤¸¤Ã¤¿ÅÚ¤Ï»º¶ÈÇÑ´þÊª¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÆÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Å¤¤ÅÚ¤òÈÂ½Ð¤·¤¿¤é¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¿·¤·¤¤ÅÚ¤ò¡¢ÅÚÂæ¤Î¾å¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Èºë¶Ì¤òÎ®¤ì¤ë¹ÓÀî²ÏÀîÉß¤Î¡È¹ÓÌÚÅÄ¤ÎÅÚ¡É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¶å½£¤Ë¤â¤³¤ÎÅÚ¤ò±¿¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÉ¶¤òÂ¤¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÅÚ¤Î¼Á¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ç¡¢¤³¤Î¹ÓÌÚÅÄ¤ÎÅÚ¤ÏÂ¾¤ÎÅÚ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ´ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¬ÅÙ¤Ëº½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¥Æ¥ó¥Æ¥ó¡×¤â¸Æ½Ð¤Î»Å»ö
¡¦»õ¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
