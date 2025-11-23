¡Ö¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤Êª¸ì¤òÂ¾¼Ô¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ë¡×GHQ¤¬4¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÈÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¼Â¸³¡É¤È¤Ï
¡Ø¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤Î¤¤¤í¤Ï¡Ù¡Ê¿¹³¨ÅÔ Ãø¡ËKADOKAWA
¡¡Æñ¤·¤¤Âêºà¤Ç600¥Ú¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤ëÂçºî¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆÉ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¤é¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¿¹³¨ÅÔ6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¡Ø¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤Î¤¤¤í¤Ï¡Ù¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÄ©¤ó¤À¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡£
¡¡1946Ç¯11·î¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç²½À¯ºö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Ó¤ì¤ò¤¤é¤·¤¿GHQ¤Ï¡¢¤¢¤ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¦²¼Íî¹ç¤ÎÅ¡Âð¤Ë4¿Í¤Î¼ã¤¤½÷À¤ò½¸¤á¤ë¡£°ÂÄê¤·¤¿°á¿©½»¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¶µ°é¤òÍ¿¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°Õ¼±¤Î²þ³×¤¬¡ÈÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤É¤¦¤«»î¤¹¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤À¡£
¡¡É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¶µ¼¼¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸µ²ÚÂ²¤Î¿¿ÅçÈþ±û»Ò¡¢ÀÅ²¬À¸¤Þ¤ì¤Ç¼Â²È¤ÏÇÀ²È¤Î¶áÆ£¹§»Ò¡¢²£ÉÍÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÍÎºÛÅ¹¤ÎÌ¼¤Î¾ÂÅÄµÈÇµ¡¢ÀÄ¿¹À¸¤Þ¤ì¤Ç·ÐÎòÉÔ¾Ü¤ÎµÜ²¼¥ä¥¨¡£È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤º½¨°ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶µ»Õ¤Î¥ê¥å¥¦¡¦¥µ¥¯¥é¥®¤ò¼´¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¥ê¥å¥¦¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹À¸¤Þ¤ì¤ÎÆü·ÏÆóÀ¤¡£¼«Í³¤ÈÊ¿Åù¤òÁÃ¤È¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¾¡¹ñ¤¬ÇÔÀï¹ñ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤òÁ±¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¿¢¤¨¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â²ûµ¿Åª¤À¡£¿¿¼îÏÑ´ñ½±¤Ë¤è¤Ã¤ÆºßÊÆÆü·Ï¿Í¤ò²×Îõ¤ÊÇ÷³²¤ËÄÉ¤¤¤³¤ó¤ÀÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ê¥å¥¦¤¬Àï»þÃæ¤Ï¹ñ¤ä·³Éô¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡Ò¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤Êª¸ì¤òÂ¾¼Ô¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿®¤¸¤Æ¼õ¤±¤¤¤ì¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢·¯¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤¿Êª¸ì¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡Ó¤È¸À¤¦¤¯¤À¤ê¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤òÁ´¹ÎÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¤¤¤í¤Ï¤ò³Ø¤Ö¡£½÷À¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢À¿¼Â¤ÊÀèÀ¸¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡4¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÏÀïÁè¤Ç²È¤ä²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¼Â¸³¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤À¡£¥ê¥å¥¦¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤È¤á¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤¸¤á¤Ê¹§»Ò¤À¤±¡£¤â¤È¤â¤ÈÍ¥½¨¤ÊÈþ±û»Ò¤Ï¼ø¶È¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤¬·ù¤¤¤ÊµÈÇµ¤Ï¹¥¤¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¡¢¥ä¥¨¤ÏµïÌ²¤ê¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¿»ö¤â¶¯À©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÌ±¼çÅª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¥ê¥å¥¦¤Ï°ßÄË¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«¼çÅª¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤¹¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢»¦É÷·Ê¤ÊÏÂ¼¼¤ò¶µ¼¼¤é¤·¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò½Ð¤¹¡£4¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¸å´¬¤µ¯¤³¤ëÁûÆ°¤Ï¡¢²Ä¾Ð¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤¡£°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åú¤¨¤ò½Ð¤¹¾ìÌÌ¤Ë¤Ï´¶Æ°¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥ê¥å¥¦¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢4¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ºîÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿È¾Ç¯¤Ê¤Î¤ËÇ»Ì©¤À¡£
¡¡Àï¸åÌ±¼ç¼çµÁ¤¬Í¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é80Ç¯¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â´õË¾¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë°ìºý¤À¡£
¤â¤ê¤¨¤È¡¿1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£91Ç¯¡Ø¥ê¥º¥à¡Ù¤Ç¹ÖÃÌ¼Ò»ùÆ¸Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£99Ç¯¡Ø¥«¥é¥Õ¥ë¡Ù¤Ç»º·Ð»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¡¢2003Ç¯¡ØDIVE!!¡Ù¤Ç¾®³Ø´Û»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¡¢06Ç¯¡ØÉ÷¤ËÉñ¤¤¤¢¤¬¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¡¼¥È¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢17Ç¯¡Ø¤ß¤«¤Å¤¡Ù¤ÇÃæ±û¸øÏÀÊ¸·Ý¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤¤¤·¤¤¤Á¤³¡¿1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥é¥¤¥¿¡¼¡¢½ñÉ¾²È¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÊ¸¹ë¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¡Ù¡ØÌ¾Ãø¤Î¥Ä¥Ü¡Ù¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½¸¡ØÀÑ¤óÆÉ¤ÎËÜ¡Ù¡£
¡ÊÀÐ°æ Àé¸Ð¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯11·î27Æü¹æ¡Ë