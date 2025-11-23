²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¡³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¿Ø±Ä¤¬Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¼ºÂÖ¡¡ÂåÉ½¤¬°ÛÎã¼Õºá¤ò¤¹¤ëÁûÆ°¤¬ÇÈÌæ¡ÖÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤Èá»´¤Ê°Ì´¡×
¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Çµ¯¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¼ºÂÖ¡É¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿³ÑÅÄ(C)Getty Images
ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëF1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Î¼ºÂÖ
¡¡¤Ê¤¼¼ºÂÖ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¥Á¡¼¥à¤Î¥ß¥¹¤¬¡¢ÄËº¨¤¹¤®¤ë·ëËö¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î21Æü¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿F1Âè22Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤ÎÍ½Áª¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ï19ÈÖ¼ê¤ËÄÀ¤ßÍ½Áª1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤ÇÇÔÂà¡£Á°Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤ÇÁ´ÂÎ3ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Öº£µ¨¤ÇºÇ¤â²÷Å¬¤Ë¥Þ¥·¥ó¤òÁà¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¡ÊF1¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ë¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¼«¿®¤¬¿¼¤Þ¤ëÆâÍÆ¤«¤é°ìÅ¾¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ìÂÎ¤Ê¤¼¡© ¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ¤ËÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿³ÑÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó
¡¡°ÛÊÑ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Á´ÂÎ2ÈÖ¼ê¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×Àª¤¬¸®ÊÂ¤ß¹¥·ë²Ì¤òµÏ¿¤¹¤ëÃæ¡¢³ÑÅÄ¡È¤À¤±¡É¤¬¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤»¤º¡Ä¡Ä¡£µ¤¤Å¤±¤Ð19ÈÖ¼ê¤Ë¤Þ¤Ç¥À¥¦¥ó¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÉ¹¤Î¾å¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¥¹¥Ô¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö²¿¤«¡×¤Î¸¶°ø¤Ï¤¹¤°¤ËÈ¯³Ð¤¹¤ë¡£Í½Áª¸å¤ËF1¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥æ¥¦¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¸øÁ³¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥ä¤ÎÆâ°µÄ´À°¤ÇÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÁö¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥¦¥¤Ë¿´¤«¤é¤Î¼Õºá¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£ËÜÍè¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¤À¡£¤¿¤À¡¢µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¤è¤ê¶¯¤¯Ìá¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£½µËö¤òÄÌ¤·¤Æ¥æ¥¦¥¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÄË¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ËÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢³ÑÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ºÂÖ¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°Àï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëGP¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¾Ã²½Ãæ¤Ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¿¨¤ì¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬Áý²Ã¡£¤µ¤é¤ËÁ°¤Î¥á¥¥·¥³GP¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¿Ø±Ä¤¬¸í¤Ã¤ÆÌó12ÉÃ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤ò¤·¤Æ½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡È¥ß¥¹¡É¡¢¤½¤ì¤â¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¤¬Â³¤¯³ÑÅÄ¡£º£²ó¤Î¶õµ¤°µ¤ÎÄ´À°¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëF1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Î¼ºÂÖ¤È¸À¤¨¤ë¡£¡Öµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï»ÅÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÎà¤Î¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯»´¾õ
¡¡ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¼è¤ê´¬¤¯»´¾õ¤Ë¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âØ³Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØRacing News365¡Ù¤Ï¡Ö¥æ¥¦¥¡¦¥Ä¥Î¥À¤Ï¶²¤í¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÄË¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈµêÃÆ¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¿Ø±Ä¤Î¼ºÂÖ¤ò¡Ö´ñÌ¯¤Ç¤¹¤é¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ñ»æ¡ØDaily Express¡Ù¤â¡Ö¥æ¥¦¥¡¦¥Ä¥Î¥À¤ÎÉÔ±¿¤ÏÂ³¤¯¡×¤ÈËèGP¤´¤È¤Ë²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¸½¾õ¤ËÆ±¾ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ï³Ú´ÑÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ä¥Î¥À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸«¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤Èá»´¤Ê°Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡19ÈÖ¼ê¤ÈÄãÌÂ¤·¡¢·è¾¡¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È·÷¤Ø¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿³ÑÅÄ¡£Íèµ¨¤Î»ÄÎ±¤¬¤«¤«¤ëÃæ¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ì¡¼¥¹¤À¤±¤Ë¡¢¿Ø±Ä¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤Ï¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]