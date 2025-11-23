¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤Î²æ¤¬»Ò¡£»ä¤¬»à¤ó¤À¸å¤Î¤ª¶â¤¬¿´ÇÛ¡Ä¡×º£¤«¤é¤Ç¤â¿ÆË´¤¸å¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤è¤ê¶ì¼ê¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö100À¤ÂÓ°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¯Ã£¾ã³²ÀìÌç¤ÎFP¤Ç¼«¿È¤âADHDÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤«¤â¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦´äÀÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¶â¤ÎËÜ¤Ï½é¤á¤Æ¡ª¡×
¡Ö¤ª¶â¤Ë¶ì¼ê´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÁ´°÷ÆÉ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¢¨¸½ºß¡¢Àµ¼°¤Ê¿ÇÃÇÌ¾¤Ï¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¤«¤é¡Ö¿À·ÐÈ¯Ã£¾É¡×¤ØÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÆË´¤¸å¤ËÈ÷¤¨¤ëÇ¯¶â
¡¡¿ÆË´¤¸å¤ÎÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ã³²¼ÔÉÞÍÜ¶¦ºÑ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»È¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍÑ¤¤¤ë¤È¡¢½ª¿ÈÇ¯¶â¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ª¿ÈÇ¯¶â¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¤º¤Ã¤È¤ª¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¤ÎËè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â¤ò»Ä¤·¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤ÊÀ©ÅÙ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Æ¤¬»àË´¤·¤¿»þ¤Ë¤ª¶â¤ò»Ò¤É¤â¤ËÅÏ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤È¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Âç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤Î³µÍ×¤ä»È¤¤Êý¤ÎÃí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡©
¡¡¤Þ¤º¾ã³²¼ÔÉÞÍÜ¶¦ºÑÀ©ÅÙ¤Ï¹ñ¤Î´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Ì±´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¡»ã»öÌ³½ê¤ä»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÌò½ê¤¬Áë¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï45ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È³Ý¶â¡ÊÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ç¤¤¤¦ÊÝ¸±ÎÁ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¤ò65ºÐ¤Þ¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¡¢Ê§¤¤¹þ¤ß¤Ï½ªÎ»¡£¤â¤·45ºÐ°Ê¾å¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢³Ý¶â¤ò20Ç¯´ÖÊ§¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÊ§¤¤¹þ¤ß¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê¾åÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³Ý¶â¤Î¶â³Û¤Ï¿Æ¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢³Ý¶â¤¬Á´³Û½êÆÀ¹µ½ü¤È¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ§¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ë¡¢ÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤ÈÀáÀÇ¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯¼ý¤ÎÂ¿¤¤¿Í¤Û¤É»ÙÊ§¤¦ÀÇÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤ÎÂ¿¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÀáÀÇ¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¶â³Û¤Ï¡¢1¸ý¤Ë¤Ä¤Ëè·î2Ëü±ß¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ËÂ¿¤¯»Ä¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¸ý¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢¿Æ¼«¿È¤Ë½ÅÅÙ¤Î¾ã³²¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢½ª¿ÈÇ¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢
¡¡¡¦¹ÔÀ¯¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°Â¿´
¡¡¡¦³Ý¶â¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
¡¡¡¦³Ý¶â¤¬½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¡¦¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éËè·î2Ëü±ß¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ë
¡¡¡¦»Ò¤É¤â¤¬À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë
¡¡¤È¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤À©ÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ¤·¤¿¤¤ÅÀ¤â¤¢¤ë¡ª
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ2¤Ä¤ÎÅÀ¤ËÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãí°ÕÅÀ¡
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿Æ¤¬»àË´¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÊ§¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡30Âå¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¹ç·×¤Ç300Ëü±ß¤Û¤ÉÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤Ë¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ï·¸å¤Þ¤Ç¤Î»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤¦¤¨¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãí°ÕÅÀ¢
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Î½ª¿ÈÇ¯¶â¤Ï¡¢1¸ý2Ëü±ß¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æü¡¹Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Â³¤¤¤¿»þ¡¢1¸ý2Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤Ïº£¤è¤ê¤â³Î¼Â¤ËÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë2¡ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬25Ç¯·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¡¢2Ëü±ß¤Ï1Ëü2200±ß¤Î²ÁÃÍ¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬½Ð¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é»Ä¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¤Î¤æ¤È¤ê¤Ï°Æ³°¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÃÆþ¤·¤¿¤éÀäÂÐ°Â¿´¡ª¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÆË´¤¸å¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÂÐºö¤Ï¤¤¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤«¤â¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎËÜ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë