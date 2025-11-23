»³²¼ÃÒµ×¡¡·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚÌÀ¤«¤¹¡Ö»Ò¶¡¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê40¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith¡¡MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË ¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼¤ÏÍèÇ¯·ÝÇ½À¸³è30Ç¯¡£1996Ç¯¤Ë11ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅö»þ¡¢ÂìÂô½¨ÌÀ¤µ¤ó¤¬14ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡×¤ÈTOBE¤ÎÂìÂô½¨ÌÀ»á¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÊì¿Æ¤ËÍê¤ó¤ÇÍúÎò½ñ¤ò¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¡¢Åö»þ¡¢Á÷¤Ã¤¿¤éÊ¶¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¼êÅÏ¤·¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡KinKi Kids¤äV6¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Æ¤Ã¤¤ê¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ß¤ó¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÍÁ³³Ú²°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡ÈÌÀÆü¤«¤éNEWS¤À¤«¤é¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡È´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢2003Ç¯¤Ë¡ÖNEWS¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£