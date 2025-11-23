¶âÀµ²¸»áŽ¥¼Â·»¡È¿¼Ìë¤Î¶¸Íð¡É¡ÄÀµÅ¯»á¡ÖÌôÊª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤òÃ¦ËÌ¹â´±¤¬Ë½Ïª¡Ê£±¡Ë
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Î¼Â·»¡¢¶âÀµÅ¯¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Á¥ç¥ë¡Ë¤Î¡È½ÅÅÙ¤ÎËãÌôÃæÆÇ¡É¤ò¼¨¤¹¿·¤¿¤Ê¾Ú¸À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¦ËÌ³°¸ò´±¤ÎÌø¸±§¡Ê¥ê¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¦¡Ë»á¤¬ºÇ¶á½ÐÈÇ¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø¶âÀµ²¸¤Î±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¶â¸Ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶âÀµÅ¯¤¬²áµî¤Ë¥¢¥Ø¥ó¤òµá¤á¤Æ´´ÉôÂð¤ÇÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¤¿¼ÂÂÖ¤ò¾Ü½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¶âÀµÅ¯¤Ï¡¢¹âÍÆÉ±¡Ê¥³¡¦¥è¥ó¥Ò¡Ë»á¤¬»º¤ó¤ÀÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÀµ²¸»á¤Î¼Â·»¡¢¶âÍ¿Àµ¡Ê¥¥à¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¡Ë»á¤Î·»¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
Ìø»á¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2006Ç¯9·î¡¢Åö»þÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ39¹æ¼¼¼¼Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µÁÉã¡¦Á´Æü½Õ¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ë¥Á¥å¥ó¡Ë»á¤Î»öÌ³¼¼¤ËÆÍÁ³»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ø¥ó¤ò¤¯¤ì¡×¤È¶¯¤¯Í×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î¶â¸ËÈÖ¤È¤µ¤ì¤ë39¹æ¼¼¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤ÏËãÌô¼è°ú¤ò»Ê¤ëÁÈ¿¥¤ÈÄ¹¤é¤¯±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ìø»á¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ÏËãÌô¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£¤À¤¬¡¢¶âÀµÅ¯¤Ï¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤º¡¢»öÌ³¼¼¤Ç¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂÌ¡¹¤ò¤³¤ÍÂ³¤±¡¢¼þ°Ï¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¡£
Æ±¤¸Æü¤Î¿¼Ìë2»þº¢¤Ë¤Ï¡¢¿ï°÷¤ò°ú¤Ï¢¤ìÁ´Æü½Õ»á¤Î¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÆÍÁ³Ë¬Ìä¡£¡ÖËãÌô¤ò¤¯¤ì¡×¤È15Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥É¥¢¤ò·ã¤·¤¯Ã¡¤¤¤¿¤¬¡¢±þÅú¤¬¤Ê¤¤¤È°ú¤ÊÖ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÍâÌë¤Ë¤âºÆ¤Ó²¡¤·¤«¤±¡¢º£ÅÙ¤Ï¥É¥¢¤¬²õ¤ì¤ë¤Û¤É·ã¤·¤¯Ã¡¤Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÁÊì¤Ï¡ØÌµ»ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ç»ä¤¬¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¡×¡£Ìø»á¤¬¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ëÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î»ÙÇÛ¼Ô°ìÂ²¤ÎÁÇ´é¤ò³À´Ö¸«¤»¤ë¡£¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¶âÀµÅ¯¤ÏÌø»á¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤À¡£¼¼Ä¹¤Î¥¢¥Ð¥¤¡ÊÉã¡Ë¤Ï¤É¤³¤À¡×¤ÈÍí¤ß¡¢Ìø»á¤¬¡Ö¹Ô»ö¤Ç³°½ÐÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¶âÀµÆüÁí½ñµ¤ÎÉ½¾ð¤ÏµÞ·ã¤Ë¸±¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¸ÀÕ¤â½èÈ³¤â²¼¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸å·Ñ¼ÔÁè¤¤¤ËÉÒ´¶¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢Â©»Ò¤Î½¹ÂÖ¤Ï¶ËÈë°·¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¹ñ²ÈÊÝ±Ò¾Ê¤â¤Þ¤¿¡¢¶âÀµÅ¯¤ÎÃæÆÇÌäÂê¤¬³°Éô¤ËÏ³¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¾ðÊóÅýÀ©¤ËËÛÁö¤·¤¿¤ÈÌø»á¤Ï½ñ¤¯¡£¶âÀµÅ¯¤¬¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤¬¡Ö¿¼¹ï¤Ê¥¢¥Ø¥óÃæÆÇ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤À¡£
Ìø»á¤Ï¡¢¶âÀµÅ¯»á¤¬ÌôÊªÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Õ³°¤Ç¤¤¤µ¤µ¤«³ê·Î¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤½¤Î2¤ØÂ³¤¯¡Ë