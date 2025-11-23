¥ª¥ë¥«¥ó¤Ë·î3Ëü±ß¤Ç¡Ö3Ç¯ÌÜ¤ÎÉ¾²Á³ÛÌó80Ëü±ß¡×41ºÐÃËÀ¤¬¼Â´¶¤·¤¿Åê»ñ¤Î¸ú²Ì
2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿þÌî¤¬¹¤¬¤ëÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤·¤ÆÅê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹´ü¤Ç¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ëÄã¥ê¥¹¥¯¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Î¤¾¤¯µ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÑÎ©¼ÂÁ©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®
ËÜ¿Í¤Î¤ß
¢§¶âÍ»»ñ»º
Ç¯¼ý¡§400Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§50Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§Ìó80Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§Ìó80Ëü±ß
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ
¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦eMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¿NISA¡§2023Ç¯¤«¤é
2023Ç¯¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
Åê»ñ³Û¤ÏeMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ë¡Ö·î3Ëü±ß¡£¤¿¤À¤·Ê¿¶ÑÃÍ¡£²È·×¾õ¶·¤Ë¤è¤êÂ¿¾¯¤ÎÁý¸º¤¢¤ê¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Åê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸µËÜ72Ëü±ß¢ªÉ¾²Á³ÛÌó80Ëü±ß¡×¤È¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½ù¡¹¤ËÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Î1Ç¯¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È´Þ¤ßÂ»¤Î¾õÂÖ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿³ô²Á¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê´Þ¤ßÂ»¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¤ä¤Ã¤ÈÌó8Ëü±ß¤Î±¿ÍÑ±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½éÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤ß±×¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ä´Þ¤ßÂ»¤Î¾õÂÖ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Åê»ñ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤Þ¤êÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤êÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤½¤Î¸å½ù¡¹¤Ë¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¡Ö²¿»ö¤â·ÑÂ³¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¼ýÆþ¤«¤é¤Þ¤º¤ÏÀÑ¤ßÎ©¤ÆÊ¬¤Î»ñ¶â¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤Ã¤¿»ñ¶â¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤ä¸ÇÄêÈñ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¿·NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´ðËÜ¤Ï¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²È·×Åª¤Ê»ö¾ð¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·î¤Ï¡¢°ìÉô¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¶â³Û¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
