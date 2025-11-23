¹ø¤ÎºÙ¤µ¤¬°Û¼¡¸µ¥ì¥Ù¥ë¡Ä´Ú¹ñ¿Íµ¤¥Á¥¢¡¢ÆóÅÙ¸«³Î¼Â¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö´°àú¤¹¤®¡×¡Ö½÷¿À¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Î¥¤¡¦¥À¥Ø¤¬¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ü¸«¤¨¤½¤¦¡Ä¥¤¡¦¥À¥Ø¤Î¥¥±¥ó¤Ê¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë
¥¤¡¦¥À¥Ø¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö»ä¤¬°¦¤¹¤ëÂæÏÑ¤Î´¶À¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¤È¤¢¤ë³¹Ãæ¤Ç¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ë¥¤¡¦¥À¥Ø¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒÊý¤Î¸ª¤òÏª½Ð¤·¤¿¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢È±¤ò¤«¤¾å¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎºÙ¤µ¤Ç¿Í¡¹¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¥¤¡¦¥À¥Ø¡£Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤À¡Ä¡×¡Ö½÷¿Àµé¤ÎÈþËÆ¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥À¥Ø¤Ï2023Ç¯¤«¤éÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤òµòÅÀ¤Ë¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Íµ¤¤Ö¤ê¤«¤é¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ØHUSH¡Ù¤ò´Ú¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤ÇÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó99Ëü¿Í¤È¡¢¥Á¥¢³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¤¡¦¥À¥Ø¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯8·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164cm¡£2019Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°1¤ÎÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£