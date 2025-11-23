Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ö¤á¤¬¤Í¤¹¤¡×·ã¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡ÖÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ßÍÍ¡ßTiffany¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¢¤Ê´ã¶À»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ß·¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¡¢¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡Ö¤á¤¬¤Í¤¹¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Ä¹ß·¤Ï°ÊÁ°¡¢¼èºà¤Ç¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤«¤é´ã¶À¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»öÃæ¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ßÍÍ¡ßTiffany¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ßÍÍ¤Î»äÊª¥ê¥ó¥°¤«¤Êtiffany¤Îsixteen stone¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£