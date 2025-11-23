¡ã¶â·çµÁÊì¤Î²ð¸î¡ä»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¡ªµÁËå¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¸¶°ø¤Ï¡Ö²È¤ÈÂ¹¡×¡ÚÂè6ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥Á¥¨¥ß¡¢50ºÐ¡Ë¤ÏÉ×¡Ê¥¹¥Ð¥ë¡¢50Âå¡Ë¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¡Ê¥«¥¤¡¢29ºÐ¡Ë¤ÈÌ¼¡Ê¥½¥é¡¢28ºÐ¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á½ê¤Ë½»¤àÊì¡Ê¥æ¥ê¥¨¡¢76ºÐ¡Ë¤Ï10Ç¯Á°¤ËÅÝ¤ì¤Æ¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏµÁÎ¾¿Æ¡Ê80Âå¡Ë¤ÎÀ¤ÏÃ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÎÙ¸©¤Ë½»¤àÄï¡Ê¥ê¥å¥¦¥¹¥±¡¢47ºÐ¡Ë¤äµÁËå¡Ê¥Þ¥¤¡¢39ºÐ¡¢Äï²Ç¡Ë¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÊì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÄïÉ×ÉØ¤Ï¡Ö±ç½õ¤â¤Ê¤¯À¤ÏÃ¤À¤±²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÉã¤ÎË¡»ö¤ÇÄïÉ×ÉØ¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢Í½ÁÛ³°¤Ê¤³¤È¤ËÌ¼¤«¤éÄïÉ×ÉØ¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¤µ¤ó¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥¤¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Àè¤À¤È»×¤¦¤è¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾¯¤·²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Þ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¡×Ì¼¤Î»ØÅ¦¤Ë»ä¤Ï»×¤ï¤º¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Êì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Ìð·Ñ¤®Áá¤ËÏÃ¤¹¤Î¤ÇÏÃ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤ß¤ó¤Ê¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÇ¼ÆÀ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤È»×¤¤Åö¤¿¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤ÆÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÈÊì¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢ÄïÉ×ÉØ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¼¤Î»ØÅ¦¤äµÁËå¤ÎÀÖÍç¡¹¤ÊËÜ²»¤òÊ¹¤¡¢ÄïÉ×ÉØ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤äÊì¤Î¸ÀÆ°¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Ë°°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Ö²È¤ò¤¢¤²¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦²¡¤·ÉÕ¤±¤Î¿ÆÀÚ¤ä¡ÖÂ¹¤Ë¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±óÎ¸¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ò¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¡¢ÄïÉ×ÉØ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬ÄïÉ×ÉØ¤ÈÊì¤Î´Ø·¸°²½¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤â¤½¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
