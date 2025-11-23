¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÈÕ½©¤Ë¥µ¥Ü¥Æ¥óºé¤¤¤¿¡ª¡¡20Ç¯°éÀ®¡¡»þÄÅÄ®¤ÎÃæÂ¼¤µ¤óÊý
¡¡Ä«Í¼Îä¤¨¹þ¤à»þ´ü¤Ë¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Î²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¡ª¡¡Ä¹ºê¸©»þÄÅÄ®ÉÍÅÄ¶¿¤ÎÇÉ¸¯²ñ¼Ò°÷¡¢ÃæÂ¼µ×Èþ¤µ¤ó¡Ê58¡ËÊý¤Ç21Æü¡¢Ìó20Ç¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÃì¥µ¥Ü¥Æ¥ó¡Ö¥¥á¥ó¥«¥¯¡×¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÇò¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥¥á¥ó¥«¥¯¤Ï¹â¤µ150¥»¥ó¥Á¤Û¤É¡£ËèÇ¯²Æ¤´¤í¡¢¿¼Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Û¤É¤Î²Ö¤ò¿ôÎØºé¤«¤»¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ï¤·¤Ü¤à¤È¤¤¤¦¡£11·îÈ¾¤Ð¤ËÂçÎØ¤ò¸«¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Î³«²Ö¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£¡ÊÎë¼¯´õ±Ñ¡Ë