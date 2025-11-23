¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÈó³Ë»°¸¶Â§¸«Ä¾¤·¸¡Æ¤¡¡ÈïÇú¼Ô¤é¡Ö¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡×¡¡Ä¹ºê»Ô¡¡Å±²óµá¤á½¸²ñ¤ÇÁÊ¤¨
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹ºê¸©Ê¿ÏÂ±¿Æ°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï22Æü¡¢Ä¹ºê»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÅ´¶¶¤Ç¸«Ä¾¤·Å±²ó¤òµá¤á¤ë½¸²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÎÆ°¸þ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¡ÖÈïÇú¼Ô¤Î³ËÇÑÀä¤òµá¤á¤ë»Ñ¤È¤ÏÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡½¸²ñ¤Ë¤Ï¸©ÆâÈïÇú¼ÔÃÄÂÎ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É·×85¿Í¤¬»²²Ã¡£¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¸«Ä¾¤·È¿ÂÐ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤é¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÊÆÂ¼ËµÄÄ¹¡Ê62¡Ë¤Ï¡ÖÈïÇú¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¿¡¢ÀïÁè¤ä³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤Ä¤³¤È¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿ÈïÇú¼Ô¤Ç¡¢¸©ÈïÇú¼Ô¼êÄ¢Í§¤Î²ñ¤ÎÄ«Ä¹Ëüº¸ÃË²ñÄ¹¡Ê82¡Ë¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬°ì¸À¤â¡Ø³ËÇÑÀä¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Èó³Ë»°¸¶Â§¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢ÈïÇúÃÏÄ¹ºê¤È¤·¤Æ¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡½¸²ñ¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ëÊ¸¤Ïº£¸å¡¢¼óÁê°¸¤Æ¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÎë¼¯´õ±Ñ¡Ë