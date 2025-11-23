¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤êÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç¥±¥¬¤µ¤»¡í¤Ò¤Æ¨¤²¡í¤« 27ºÐÃË¤òÂáÊá °û¼ò±¿Å¾¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡22Æü¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤Ç¾×ÆÍ¤··Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»Æ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ¡¢27ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀÏÂÄ®¤Î¤È¤Ó¿¦¡¦´äÅÄÂÙÃÏÍÆµ¿¼Ô(27)¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´äÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï22Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢¾¾ºå»Ô¾åÀîÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ÇÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¿ÊÆþ¤·¤¿¤¦¤¨·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ(61)¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï·Ú½ý¤Ç¡¢´äÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¸½¾ì¤ËÊâ¤¤¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤òÂáÊá¤µ¤ì¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤êÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´äÅÄÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¤Ï´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£