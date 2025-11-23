¡Îº´²ì¸©¡ÏÉðÍº¥¢¥¸¥¢Âç¡¢³ØÄ¹½¢Ç¤Í½Äê¡¡¾®Ä¹Ã«Íµª¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡¡ÃÏ°è¡¢¸½¾ì¤òÀèÀ¸¤Ë¡¡¿åÊ¿¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í°°³Ø±à¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤ÏÍèÇ¯4·î¡¢¸©Æâ3¹»ÌÜ¤ÇÀ¾Éô¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë»ÍÇ¯À©Âç³Ø¡ÖÉðÍº¥¢¥¸¥¢Âç³Ø¡×¤òÉðÍº»Ô¤Ë³«³Ø¤¹¤ë¡£³ØÄ¹¤Ë¤Ï¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÍ·ËÒÊ¸²½¸¦µæ¤¬ÀìÌç¤Ç¡¢º£Ç¯10·î¤ËÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾®Ä¹Ã«Íµª¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¡á¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´ÛÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡á¤¬½¢¤¯Í½Äê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤«¤é¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¡¢ÉðÍº¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤«¡¢¤Þ¤Ç¡Ý¡£¾®Ä¹Ã«¤µ¤ó¤Ë»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦ÃÝÃæ¸¬Êå¡¢»å»³¿®¡Ë
¡¡¡Ý¥â¥ó¥´¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡£
¡¡¡Ö¹â¹»»þÂå¤«¤éÆüËÜ¤ËÊÄºÉ¡Ê¤Ø¤¤¤½¤¯¡Ë´¶¤ò´¶¤¸¡¢¹¤¤½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼«Í³¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç³Ø2Ç¯¤Î»þ¡¢¥Á¥é¥·¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¥â¥ó¥´¥ë¸ì¹ÖºÂ¤ËÄÌ¤¦¤¦¤Á¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎ±³Ø»î¸³¤ËÄ©Àï¡£ÌÌÀÜ´±¤«¤é¡Ø½÷¤Î»Ò¤¬¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°ìÅÙ¤ÏÄü¤á¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï½÷À´õË¾¼Ô¤¬¤â¤¦°ì¿Í¸½¤ì¡¢Ç°´ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×
¡¡¡Ý¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡£
¡¡¡ÖÍ·ËÒÌ±Âð¤Ë¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Èà¤é¤ÎÀ¸³è¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë´Ñ»¡¤·¤¿¡£ËÒÃÜ¤Î»°Âçµ·Îé¤È¸À¤ï¤ì¤ëºñÆý¤ÈµîÀª¡¢ÅË»¦¡Ê¤È¤µ¤Ä¡Ë¤ÎÊýË¡¤ä½¬´·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¡¢²¿ÀéÇ¯¤ÈÂ³¤¯¤½¤Îµ¯¸»¤äÀ¤³¦´Ñ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ý³°¹ñ¤Ç¤Î¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡ÖÎ±³ØÃæ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂ¤ò±¿¤ó¤À¾ì½ê¤¬³°¹ñ¿Í¤ÎÈó³«ÊüÃÏ¶è¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¤Èµ¿¤ï¤ì¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤È¤Ã¤µ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¼õ¤±Åú¤¨¤ò¤·¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Á°¤¬¡ÈÀÖ¿®¹æ¡É¤Î¤È¤¤â²£Æ»¡¢ÏÆÆ»¤òÃµ¤ì¤ÐÉ¬¤ºÄÌ¤ì¤ë¡ÈÀÄ¿®¹æ¡É¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯½Ñ¤òËá¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÈà¤é¡¢¥â¥ó¥´¥ë¿Í¤«¤é¶µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤Ï²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢°ÛÊ¸²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ê¾å²¼´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¿åÊ¿Åª¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾ï¤Ë¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¸¥¢¤È¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤À¡×
¡¡¡Ý¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÉðÍº¥¢¥¸¥¢Âç¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ØÃÏ°è¶¦ÁÏ¡Ù¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬ÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢»ä¤¬¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤¬³Ø¤Ó¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡ÝÂç³ØÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¡¢ÁÀ¤¤¤È¤Ï¡£
¡¡¡ÖÂç³ØÌ¾¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÉðÍº¡Ù¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤È¡¢¡Ø¥¢¥¸¥¢¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬³Ø¤Ö2ËÜÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÎ¾Êý¤ÎÃÏ°è¸¦µæ¤â¤Ç¤¤ë¡£·ÐºÑ³Ø¤ä·Ð±Ä³Ø¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âºÂ³Ø¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ç¤«¤±¤ë³Ø¤Ó¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ý¼«¤é¤â¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¡£³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜ³Ø¤Ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£¤É¤ó¤Ê¼ø¶È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö1Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤äÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤ë¡Ø¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è³Ø¡Ù¤È¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ÎÊýË¡ÏÀ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ØÃÏ°è¸¦µæÏÀ¡Ù¤Î¼ø¶È¤ò¤¹¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤âÁª¤Ù¤ë¤·¡¢ÃÏ°è¸¦µæ¤âÊ¸¸¥¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢³ØÀ¸¤Î´Ø¿´¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡Ý¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤³¤¬³Ø¤Ó¤Î¸½¾ì¤Ë¡£
¡¡¡Ö1Ç¯À¸¤Î»þ¤ÏÉðÍº»ÔÆâ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°ËËüÎ¤»Ô¤äÍÅÄÄ®¡¢Ä¹ºê¸©ÇÈº´¸«Ä®¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¾Æ¤Êª¤Î³¹¤Ç¤â¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®¸ù¤Î±ü¤Î¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÂç³Ø¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÁêÂÐ²½¤¹¤ë¡£¸½¾ì¤Î´¶³Ð¤ÈÍýÏÀ²½¤Î±ýÉü±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡ÝÃÏ°è¤Î¿Í¡¢ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤ÈÂç³Ø¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¡£
¡¡¡ÖÌµÎÁ¤Î»ÔÌ±¹ÖºÂ¤ò³«¤¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤Ë¤âÄ°¹Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè·î1²ó¡¢¡Ø¤´ÈÓ¤Î²ñ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê½¸¤Þ¤ê¤ò³«¤±¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³ØÀ¸¤È¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÊÙ¶¯¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¿´¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÉðÍº»Ô¤òÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤Ê¤¬¤ä¡¦¤æ¤¡¡¥â¥ó¥´¥ëÍ·ËÒÊ¸²½¸¦µæ¤¬ÀìÌç¤ÎÊ¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£µþÅÔÂçÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²Êºß³ØÃæ¤Î1979Ç¯¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¥â¥ó¥´¥ë¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¡£µþÂç½õ¼ê¡¢¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´Û¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ´Æ»ö¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥â¥ó¥´¥ë¹ñ¤«¤é³°¹ñ¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëºÇ¹â°Ì¤ÎËÌ¶ËÀ±·®¾Ï¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£