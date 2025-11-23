¡Ú¼ÒÀâ¡Û¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý¡¡Ë»¤·²á¤®¤ë»Å»ö¤Î²þÁ±¤ò
¡¡¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ÏÆ»È¾¤Ð¤À¡£»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿´¿È¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬»ý¤Æ¤ë³Ø¹»¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤¬¸øÉ½¤·¤¿2024Ç¯¤Î¹ñºÝ¶µ°÷»ØÆ³´Ä¶Ä´ºº¤Ç¡¢¶µ°÷¤Î»Å»ö»þ´Ö¤Ï¾®Ãæ³Ø¹»¤È¤âÆüËÜ¤¬ºÇÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â1½µÅö¤¿¤ê50»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡6Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÄ´ºº¤ËÈæ¤Ù¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤È¤â4»þ´Ö¤Û¤É¸º¤Ã¤¿¡£µÙÆü¤ÎÉô³èÆ°»ØÆ³¤òÌ±´Ö¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ê¤ÉÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¸ú²Ì¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄ´ºº¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê¾®³Ø¹»¤ÏÌó12»þ´Ö¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÏÌó14»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¶µ°÷¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ËÜÍè¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ë¼ø¶È»þ´Ö¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤êÃ»¤¤¤Î¤Ë¡¢³Ø¹»±¿±Ä¤ä»öÌ³¶ÈÌ³¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ºîÀ®¤¹¤ë½ñÎà¤Îºï¸º¡¢¹Ô»ö¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤¬¤µ¤é¤ËÉ¬Í×¤À¡£
¡¡¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÏÉÔÅÐ¹»¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤ä¶¶ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£¶µ°÷¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤äÃÏ°è¤«¤é¤Î²áÅÙ¤ÊÍ×µá¡¢¶ì¾ð¤ËÇº¤à¶µ°÷¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Éô³èÆ°¤Î°Ü¹Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»±¿±Ä¤Î»Ù±ç¤Ë¤âÃÏ°è¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æ±Î½¤Î·ç¶Ð¤òÊä¤¦»Å»ö¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¶µ°÷¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶µ°÷ÉÔÂ¤¬¹±¾ï²½¤·¡¢²áÏ«¤Ç¿´¿È¤ËÉÔÄ´¤òÍè¤¹¶µ°÷¤¬Ä¹´üµÙ¶È¤äÂà¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÊÌ¤Î¶µ°÷¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»ºµÙ¤ä°é»ùµÙ¶È¤Ë¤âÌµÍý¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¶µ°÷¿ô¤Î³ÎÊÝ¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¡£¼ø¶È°Ê³°¤Î»Å»ö¤ò¸º¤é¤·¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹²þ³×¤ò°ìÁØ¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¶µ°÷¤Î¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¹»Ä¹¤ÎºÛÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤ËÇ¤¤»ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀÕÌ³¤À¡£
¡¡¶µ°÷¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤¤ÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤ÎÁ´¿Í³ÊÅª¶µ°é¤¬¤¢¤ë¡£¶µ°é´ðËÜË¡¤ÎÂè1¾ò¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö¶µ°é¤Ï¿Í³Ê¤Î´°À®¤ò¤á¤¶¤·¡×¤ÈÄê¤á¤ë¡£
¡¡¶µ°÷¤ÎÌò³ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÙ³Ø¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»ØÆ³¤È¤È¤â¤ËÀ¸ÅÌ»ØÆ³¡¢µë¿©¡¢À¶ÁÝ»ØÆ³¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤ÊÆ¤Î¶µ°÷¤Ï¼ø¶È°Ê³°¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³ØÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÀ¤ä¼«¸ÊÉ½¸½¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ê¤É¤Î¿Í³Ê¤ò°é¤àÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶µ°é¤¬¶µ°÷¤ÎÌµÍý¤ÊÆ¯¤Êý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¶µ¤¨¤ëÌÌÇò¤µ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¶µ°÷¤Î³ä¹ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤ÏÄã¤¤¡£¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤ÎÄã¤µ¤¬¶µ°÷»ÖË¾¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶µ°÷¤ÎË»¤·²á¤®¤ë»Å»ö¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢»Ö¤¢¤ë¿Íºà¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢³Ø¹»¶µ°é¤Î¼Á¤Ï¤ª¤Î¤º¤È¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡£
