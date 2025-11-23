¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¶áÆ£¡¢WBC½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¡¡¡Ö¤±¤¬¤ò¼£¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¤Ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬22Æü¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤±¤¬¤ò¼£¤·¤Æ¡¢¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡9·î²¼½Ü¤ËÄË¤á¤¿º¸ÏÆÊ¢¤Î²óÉü¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢12·î¤ËÂÇ·âÎý½¬¤òºÆ³«Í½Äê¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤ÇµåÃÄ¼çºÅ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÏËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÁ´7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨3³ä4Ê¬6ÎÒ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡£Âî±Û¤·¤¿ÂÇ·âµ»½Ñ¤Ë¤ÏËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤ËÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬ÍÎÏ¡£¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿¤éËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢ÇÆ¤â¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¤Î¶¦Æ®¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê23Ç¯¤Î¡ËÁ°²óÂç²ñ¤è¤ê¤â¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¡¡¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë