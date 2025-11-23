¡Îº´²ì¸©¡Ï¥¤¥ë¥ß20Ëü¸Ä¡¡¤¤ç¤¦ÅÀÅô¼°¡¡Ä»À´»Ô¤Ç¥Õ¥§¥¹¥¿
¡¡JRÄ»À´±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëº´²ì¸©Ä»À´»ÔÂçÀµÄ®¤ÎÃæ±û¸ø±à°ìÂÓ¤ò¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¡ÊÄ»À´¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍJ¡ÝTosu¼çºÅ¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤ÎÅÀÅô¼°¤¬23Æü¸á¸å5»þ¤«¤é³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø±à¤ÎÌÚ¡¹¤äÃÓ¤Î¼þ°Ï¤òÌó20Ëü¸Ä¤ÎÅÅµå¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤äÃÏ°è¤Î³Ø¹»¤Ê¤É¤¬À½ºî¤·¤¿ÃÝÅôäÆ¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¤âÇÛÃÖ¤¹¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¸á¸å5»þÈ¾¡Á10»þ¤ËÅÀÅô¤¹¤ë¡£12·î20Æü¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Î¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â³«¤¯¡£
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¥¿¤ò¼ç´É¤¹¤ë¡Ö¤È¤¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤ÎÂçÄÍÎè»Ò¹ÊóÉô²ñÄ¹¤Ï¡ÖÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¼êºî¤ê¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë