±¦¤«¤é¡¢¤ß¤¿¤±à¥ª¡¼¥Ê¡¼»ûÃ«À¿°ìÏº¤µ¤ó¡¢½÷¾¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¡¢¼ã½÷¾¡¦°¡´õ»Ò¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÃúÇ«¤Ê¼ê»Å»ö¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡Ä¡ª¤ï¤é¤ÓÆ¦Éå¤ä¤¤Ê¤³Ìß¤òÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊýË¡¤Çºî¤ë¤È¤³¤í
»³¤Î±ü¿¼¤¯¡¢ÀÎÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°ì¸®¤ÎÎÁÄâ¤¬¤¢¤ë¡£ÌÚÏ³¤ìÆü¤¬º¹¤·¹þ¤à¤½¤Î¶õ´Ö¤Ç¤ÏÊü¤·»ô¤¤¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬Êâ¤¡¢¿å¼Ö¤¬ÀÅ¤«¤Ë²ó¤ë¡Ä¡ÄÈþ¤·¤¤Ž¢ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·ÊŽ£¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦»ûÃ«À¿°ìÏº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ß¤¿¤±à¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê³«Âóµ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢É×¤«¤é·Ð±Ä¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ò¤È¤¹¤¸¡×¤ÇÎ¤»³¤ÎÌ¾Å¹¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿½÷¾¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¼ã½÷¾¡¦°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤¬Êú¤¤¤¿³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤¿¤±à¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¤¥Á¤«¤éºî¤ë¡ÖÀ¸¤¤ëÃÎ·Ã¡×¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤¹
1997Ç¯9·î¡¢»ûÃ«¤µ¤ó¤ÏÃÒÆ¬Ä®Ä¹½¢Ç¤¤Ç¤ß¤¿¤±à¤Î·Ð±Ä¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï·Ð±Ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾¦Çä·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ºÊ¤ÎÀá»Ò¤µ¤ó¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤è¤ê¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¡ÈÍè¤Ê¤¤Å¹¡É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍè¤Ê¤¤Å¹¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡©¡¡Àá»Ò¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¾ì½ê¤À¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¹¤°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¿´¶ì¤·¤¤¡£¤à¤·¤í¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Äó¶¡¤¹¤ëÎÁÍý¤ò¡Ö¤¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤¿¡£Àá»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤¤Á¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢°²ÄÅ¤ÎÊë¤é¤·¤ÇÂå¡¹°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¼ê»Å»ö¤È¿©Ê¸²½¤À¡£ºî¤ê¼ê¤ÏÎÁÍý¤Î¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¡¢½÷¾¡¦»ûÃ«Àá»Ò¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
²Ç¤®Àè¤Ç¼õ¤±¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤¬1974Ç¯¤Ë¡¢27ºÐ¤Ç¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤·¤Æ»ûÃ«²È¤Ë²ÇÆþ¤ê¤·¤¿º¢¤ËÁÌ¤ë¡£É±Ï©¤«¤é²Ç¤¤¤ÀÀá»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢°²ÄÅ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÖÆ¦Éå¡¢Ì£Á¹¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡£¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥Á¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÌß¤Ò¤È¤Ä´Ý¤á¤ë¤Î¤Ë¤â¡¢¼ê¤Î¤µ¤Þ¡¢¼ê¤Ê¤ê¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ª¤«¤º¤Ò¤È¤Ä¼Ñ¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª½Ð½Á¤ò¤È¤ë¡£¤ª¤Õ¤È¤ó¤ò¤·¤Þ¤¦Æ°¤¤Ç¤¹¤é¡¢¤Ô¤·¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤¤ë¤³¤È¤ËÃÎ·Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Ë¤¦¤Ä¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×
¤ß¤¿¤±à¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¤Ê¤³Ìß¤Î¤¤Ê¤³¤Ï¡¢ÀÐ±±¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈÔ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤ß¤¿¤±àÄó¶¡¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø¹»¤·¤«Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êº¤Æñ¤Ê¶¶ø¤Ç¤â¡¢ÀÞ¤ì¤º¤ËÌÀ¤ë¤¯²á¤´¤¹¡£°²ÄÅ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÉÊú¶¯¤µ¤È¿´º¬¤Î¶¯¤µ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µÁÊì¤«¤éÊë¤é¤·¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â·üÌ¿¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ç¡¢µÁÎ¾¿Æ¤äÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃÏ°è¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï°²ÄÅ¤ÎÊë¤é¤·¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÎÁÍý¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£ËèÄ«»³ºÚ¤òÅ¦¤ß¡¢Æ¦Éå¤òºî¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æµ¡³£¤Ï»È¤ï¤º¡¢ÂÎ¤È¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æºî¤ë¡£
½àÈ÷¤Î»þÅÀ¤ÇÅÓÊý¤â¤Ê¤¯¼ê´Ö²Ë¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ë¿´¤ò¤³¤á¤Æ¤ä¤êÈ´¤¯¡¢¤ÈÀá»Ò¤µ¤ó¤Ï·è¤á¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÀ¸¤¤ëÃÎ·Ã¡×¤Î²ÁÃÍ¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç800±ß¤À¤Ã¤¿µÒÃ±²Á¤ò¡¢¥³¡¼¥¹»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤Æ3000±ß°Ê¾å¤Ø¤È3ÇÜ°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
ËèÄ«»Å¹þ¤à¤ï¤é¤ÓÆ¦Éå¡Ê¤ß¤¿¤±àÄó¶¡¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¤è¤½¼Ô¡×»ëÅÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÎÁÍý¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¡È¥Ñ¡¼¥ó¤È³ä¤Ã¤¿¡ÉÂç¤¤ÊÈÄ¤ò¡¢²Æ¤Î´ï¤Ë¤ÏÃÝ¤ò¡¢È¤ÃÖ¤¤ä¤¢¤·¤é¤¤¤Ë»Þ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤ä¥Ò¥Î¥¤ÎÍÕ¤ò¡¢¤È¿¹¤Î¤â¤Î¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤ë¡£
Àá»Ò¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤äÃÏ°è½»Ì±¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±óÊý¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤±à¤òË¬¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿µÒ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1Âî1Âî½÷¾¤È¤·¤Æ°§»¢¤ËË¬¤ì¡¢¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ê¤Î¤«¤âÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÎÁÍý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÀá»Ò¤µ¤ó¡Ê¤ß¤¿¤±àÄó¶¡¡Ë
¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¤ß¤¿¤±à¤ÏÁÏ¶È»þ¤«¤é¡È¤ªµÒÍÍ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤òÅ°Äì¤·¡¢Åßµ¨µÙ¶È»þ°Ê³°¤Î4·î¤«¤é11·î¤ÏÌµµÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢µÙ¤ß¤Ê¤·¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾¦Çä·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Àá»Ò¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸úÎ¨¤ä¾ï¼±¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¼ê»Å»ö¤È¿¿¿´¤òÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÁÇËÑ¤Ç¹ë²Ú¤Ê»³ºÚÎÁÍý¤ÈÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤Ë¡¢Ç¯¡¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¡¢ÈæÎã¤·¤Æ¥ê¥Ô¡¼¥ÈµÒ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¹á¤ê¤æ¤¿¤«¤Ê½Ü¤Î»³ºÚ¡£Åßµ¨±Ä¶È¤¬ÌÀ¤±¤ë½Õ¤Ï¡¢»³ºÚ¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÆé¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¾ïÏ¢µÒ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡Ê¤ß¤¿¤±àÄó¶¡¡Ë
Êì¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ì½ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¼ã½÷¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤êÌ¼¤Î°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¶»¤Î¤¦¤Á¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
ÅÚÆü¤Ï¤ª¤í¤«¡¢²ÆµÙ¤ß¤âÅßµÙ¤ß¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â¡¢²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¤ß¤¿¤±à¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ëÊì¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¡¢»Ñ¤ò¸«¤Æ°Â¿´¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Î»Å»ö¾ì¤Ç¤¢¤ë¤ß¤¿¤±à¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ß¤¿¤±à¤ÏÊì¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡¢¼ã½÷¾¡¦°¡´õ»Ò¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Åö»þ¤Î°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±à¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÆÃ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ì½ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Àî¤Ë²Ö¤ä¥é¥à¥ÍÉÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢µ¨Àá¤Î¤â¤Î¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤«¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ò¤â¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÉ÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£·Ñ¤´¤¦¤È¤«¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Æ¤¤Ñ¤¤ÈÆ¯¤¯ÁÔÇ¯ÃËÀ¤äÏ·Îð½÷À¤Î»Ñ¤Ï¡¢°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¡É¤È¤·¤ÆÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¶õ¹Á¶ÐÌ³¤Ç´¶¤¸¤¿°ãÏÂ´¶¤È¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¶õ¹Á¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¡£ÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶õ¹Á¤Ç¤Ï¾ï¤ËºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Å·¸õ¤Î¾ì¹ç¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¤â²ñ¼Ò¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
µÒ¤ò¿´¤«¤é¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¹¤ë¤ß¤¿¤±à¤ÎÀÜµÒÉ÷·Ê¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò¤·¤Æ²þ¤á¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¿¹¤Î¤Ê¤«¤Ç»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤êÎ®¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¡£»³ºÚ¤òºÎ¤ê¡¢Ìî¤Î²Ö¤ò¾þ¤ê¡¢1ÉÊ1ÉÊÎÁÍý¤òºî¤ë¡£
ÂÝ¤à¤·¤¿´ä¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢Ìî¼ñ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¢¤·¤é¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë²á¤´¤·¤¿À¤³¦¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾¦ÉÊ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ï180ÅÙ¿¿µÕ¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤ß¤¿¤±àÆâ¤ÎµÊÃã¼¼¤È·ÐÍý²ó¤ê¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì¡ÊÀá»Ò¤µ¤ó¤ÎµÁÊì¡Ë¤¬ÉÂ¾²¤Ë¤Õ¤·¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤¬¿ßË¼¤ÈÀÜµÒ¤Ë²Ã¤¨·ÐÍý¤Þ¤Ç¡¢Á´Éô¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿ÉÊú¶¯¤¤Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«°ì¿Í¤Ç¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤ÏÈùÎÏ¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢°²ÄÅ½¸Íî¤È¤¤¤¦¤´¤¯¶¹¤¤¾ì½ê¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÝ¤µ¤«¤é¤ß¤¿¤±à¤ËÌá¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Æ¤º¡¢¿´¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¡£Àá»Ò¤µ¤ó¤¬¤â¤Ì¤±¤Î³Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÊÃã¼¼¤òÂè»°¼Ô¤Ë»ö¶È¾ùÅÏ¤·¤è¤¦¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤ß¤¿¤±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾®Ä»¤Îcafe Quince¡Ê¥¯¥¤¥ó¥¹¡Ë¡×¡Ê¤ß¤¿¤±àÄó¶¡¡Ë
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã¯¤«¤¬¤ä¤ë¤Î¤À¤±¤Ï¡¢·ù¤À¡×
2007Ç¯12·î¡¢°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¤Ï¼«Í³¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¡¢¾öÉß¤¤ÎÏÂ¼¼¤À¤Ã¤¿µÊÃã¼¼¤ò¡¢¤ß¤¿¤±à¤È¤Ï¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢4¥«·î¤«¤±¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤ò¤¹¤ë¡£
¤¹¤°¤ËÇ¾Î¢¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤¤Ê¤«ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤À¤Ã¤¿¡£2008Ç¯4·î¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢°û¿©·Ð¸³¤ÏÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼êÃµ¤ê¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¤ß¤¿¤±à¤Î¿ßË¼¤Ç2Ç¯½¤¶È¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤È°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤¬Ê¸¾Ï¤ò´Æ½¤¤·¤¿¤ß¤¿¤±à¤ÎÎÁÍý¾Ò²ðÄ¡¡£¥«¥Ð¡¼¤Ï¼«Á³ÁÇºà¤Î³×À½¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
2012Ç¯¤Ë·ëº§¡£Ä»¼è»ÔÆâ¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤Î°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï»ûÃ«¤Î²È¤ò·Ñ¤²¤Ê¤¤¿´¶ì¤·¤µ¤ò¡¢»ûÃ«¤µ¤ó¤ÈÀá»Ò¤µ¤ó¤ËÅÇÏª¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤òÌÂ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¡©¡¡À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤è¡£¤ß¤¿¤±à¤âÁ´ÉôÃÖ¤¤¤Æ½Ð¤ó¤·¤ã¤¤¡×
¼Â¤Ï»ûÃ«¤µ¤ó¤ÈÀá»Ò¤µ¤ó¤Ï·ëº§¸å¤Ê¤«¤Ê¤«»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ8Ç¯¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¼ø¤«¤Ã¤¿ÂÔË¾¤Î»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ûÃ«¤µ¤ó¤ÈÀá»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤êÌ¼¤ËÂç¤¤Ê½Å°µ¤òÇØÉé¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë»ÈÌ¿´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉã¤ÈÊì¡¢°²ÄÅ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤±à¤ò¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤¬¼é¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¶¯¤µ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÁÏ¶È50Ç¯¤òÁ°¤ËÊì¤¬Ï³¤é¤·¤¿¡ÖÅ¹¤¸¤Þ¤¤¡×¤Î¸ÀÍÕ
¡Ö¤ß¤¿¤±à¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¡£Àº°ìÇÕÎ±¼é¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÁÏ¶È50Ç¯¤¬¶á¤Å¤¯2017Ç¯¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ë¹ð¤²¤¿¡£µÙ¤ß¤Ê¤¯Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö»ä¤Ë·Ñ¤¬¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤â¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö1Ç¯¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¡á¥±¥ó¥«¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¡´õ»Ò¤Î»Ò¤É¤â¤¬Åö»þ1ºÐ¤À¤Ã¤¿¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡×¡ÊÀá»Ò¤µ¤ó¡Ë
Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬Ä¹Ç¯ÂÎ´¶¤·¤¿Âç¤¤ÊÉéÃ´¤ä¶ìÏ«¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¡ÖÊì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Æ»¤òÃ©¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ë¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤¬ÃÛ¤¤¤¿¤ß¤¿¤±àÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÁÃÍ¤À¤Ã¤¿¡£
°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤Î¤¢¤ëÄ»¼è»ÔÆâ¤«¤é¡¢1»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤±à¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¡£¿ßË¼¤ËÆþ¤ë¤¿¤ÓÀá»Ò¤µ¤ó¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¡£1Ç¯¸å¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ®°Õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥·¥å¥é¥ó¤«¤é¤Î¥Ï¥¬¥
¡Ö¤³¤Î¥Ï¥¬¥¤Ê¤Ë¡©¡×
2018Ç¯¤Î½©¡¢¤ß¤¿¤±à¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤¬¡¢¥´¥ßÈ¢¤Ë¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥¬¥¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£½¦¤Ã¤Æ°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£ÆâÍÆ¤òÆÉ¤ó¤À°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Ï¥¬¥¤Ï¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉµþÅÔ¡¦Âçºå+Ä»¼è 2019¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤½¤ÎÉ½¾´¼°¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ËÅ°¤¹¤ëÀá»Ò¤µ¤ó¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø¤¬Â©¤Å¤¯¤ß¤¿¤±à¤¬¡¢Î¤»³¤ÎÌ¾Å¹¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£
À¤³¦¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó¤¬Ç§¤á¤¿¡¢¤ß¤¿¤±à¤Î»³Î¤ÎÁÍý¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö½÷¾¤µ¤ó¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤¤¤Ã¤µ¤¤´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤º¤Ã¤È¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ò¤È¤¹¤¸¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢½÷¾¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¿´¤ò¤³¤á¤ÆÃúÇ«¤ËÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤º¤Ã¤È»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬À¤³¦¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥ß¥·¥å¥é¥ó¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó³ÍÆÀ¤ò¡¢¾ïÏ¢µÒ¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Ë½ËÊ¡¤È¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ò¤È¤¹¤¸¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢½÷¾¤Ç¤¢¤ëÀá»Ò¤µ¤ó¤Î¡¢µÙ¤ß¤Ê¤¯¸¥¿ÈÅª¤ËÆ¯¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼ã½÷¾¡¦°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«¿È¤ä½¾¶È°÷¤ò´Þ¤á¤¿Ã¯¤â¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆ¯¤Êý¡×¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¡¢Âç¤¤Ê·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£Åßµ¨µÙ¶È°Ê³°¤Î4·î¡Á11·î¤Ï¤º¤Ã¤ÈµÙ¤ß¤Ê¤¯±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢2020Ç¯¤«¤é½µµÙ2Æü¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤À¡£µÒ¤¬¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤±à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÊÑ³×¤Ç¤¢¤ë¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¿©Àöµ¡¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÎÁÍý¤ä»Å¹þ¤ß¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ê¤É¤Ë¡¢¤è¤ê»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÝ½ü¤Ï¡¢º£¤Ç¤â±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ÏËè²ó¾ö¤äÈÄ´Ö¤ò»¨¶Ò¤Ç¿¡¤¡¢¤Û¤¦¤¤ÇÁÝ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½¾¶È°÷¤ò´Þ¤á¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×
Àá»Ò¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤È¡¢°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤ÏÀá»Ò¤µ¤ó¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡¢¿´¤«¤é¤Î´ê¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£¡ÖÀÎ¤Î¤ä¤êÊý¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â³¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡£¤ß¤¿¤±à¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°ÊýË¡¤ò¡¢¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤éÌÏº÷¤¹¤ë¡£
¤â¤Ï¤äÀá»Ò¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à·Ð±Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÌò³ä¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼çÂÎÅª¤ËÆ¯¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î±¿±Ä¤ò¤á¤¶¤¹¡£
¤ß¤¿¤±à¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È°Ü½»¤·¤¿¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Û¤«¡¢¼ª¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ4¿Í¡¢³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ5¿Í¤¬¡¢¤ß¤¿¤±à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ê¤Ë¤«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼«¿È¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤òÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é²ù¤ä¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¼èºàÅöÆü¤Ï³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ2¿Í¤¬¡¢¤Æ¤¤Ñ¤¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¾ì½ê¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤¤
°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ß¤¿¤±à¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤òÇû¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¿Í¡¹¤¬¼«Á³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤·¤ÆËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¾ì½ê¡×¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
ºÇ¸å¤Ë°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ß¤¿¤±à¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ï´ï¤ÎÂç¤¤Ê¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£ÇËÅ·¹Ó¤ÇÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÁ¡ºÙ¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡£Êì¤Ï¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤º¬À¤Î¿Í¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â2ÇÏÎÏÊ¬´èÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼èºà¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤ªÅÚ»º½è¤ÏÅ¹¤¸¤Þ¤¤¤·¡¢¤¢¤¿¤ê¤Ï¤·¤ó¤ÈÀÅ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤´²ÈÂ²¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¡×¤È¡¢¼ã½÷¾¤¬·ª¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤«¤é¤òÊñ¤ó¤Ç¼êÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£
Ìç¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤È°¡´õ»Ò¤µ¤ó¡¢»ûÃ«¤µ¤ó¤ËÎ±³ØÀ¸¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬2¿Í¡£5¿Í¤Ç¤Ê¤Ë¤ä¤éÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ö¤ÎÁë±Û¤·¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£Á´°÷¤¬¿¶¤ê¸þ¤¯¡£¤ª¤À¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¡¢Âç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼ã½÷¾¡¦°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¤ß¤¿¤±à¤ò¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
