¡¡Ë½§±Ø¤È½»µÈ±Ø¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤ÎÅìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¤Î±ä¿¶è´Ö¡¢ÄÌ¾Î¡ÖË½»Àþ¡×¡£2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµ¤ÇÛ¤¢¤ë¡©¡ÛÅìµþ¥á¥È¥í¡Ö¿·±ØÍ½ÄêÃÏ¡×¤Î¸½¶·¤ò¸«¤ë¡Ê¸½ÃÏ¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤³¤ÎË½»Àþ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ´Æ»±Ø¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¶õÇòÃÏÂÓ¤Ë¿·±Ø¤¬2¤Ä³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Î´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¹¾Åì¶è¤Î»ÞÀîÆóÃúÌÜ¤Ë·úÀßÍ½Äê¤Î»ÞÀî±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¼þÊÕ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»ÞÀî±Ø¤ÎÍ½ÄêÃÏ¤Ï¡¢»ÞÀî¶¶Åì¤«¤é¼óÅÔ¹âÂ®9¹æ¿¼ÀîÀþ²¼¤Î¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÍ³ÚÄ®Àþ¤ÎË½§±Ø¡¢JRµþÍÕÀþ¤ÎÄ¬¸«±Ø¤«¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¤ÎÌÚ¾ì±Ø¤«¤é¤Ï20Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£±öÉÍ¤ä»ÞÀîÃÏ¶è¤«¤é¤ÎÅ´Æ»ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¾ì½ê¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ë¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢±¿²Ï¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¹¾Åì¶è¤ÎÆÃÄ§¤â¤¢¤ê¶¶¤òÅÏ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ë½§¤âÄ¬¸«¤â¸Å¤¯¤Ï¹©¾ìÃÏ°è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ë½§¤ÏºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ê»Ñ¤ò°ì¿·¤·¡¢Ä¬¸«±Ø¤âÍøÍÑµÒ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±±Ø¤ÏµþÍÕÀþ¡ÊÅìµþ¡¦ÁÉ²æÊýÌÌ¡Ë¤ÎÎó¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉðÂ¢ÌîÀþ¤ÎÄ¾ÄÌÅÅ¼Ö¤âÄä¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ë½§¤ÈÄ¬¸«¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿ËäÎ©ÃÏ¤Î»ÞÀîÃÏ¶è¤Ïº£¤âÅ´Æ»¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É®¼Ô¡ÊÏÂÅÄ Ì¡§¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ë½½¿ôÇ¯¹¾Åì¶è¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÞÀîÃÏ¶è¤ÏÅÔ¿´ÊýÌÌ¤Ø¤Îµ÷Î¥¼«ÂÎ¤Ï¶á¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅ´Æ»¤¬±ó¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤Ê±Ø¤ÈË½§·ÐÍ³¤Î¿·¥ë¡¼¥È¤¬³«¶È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍøÊØÀ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·±ØÍ½ÄêÃÏ¤Î¾õ¶·¤Ï¡©
¡¡¹¾Åì¶è¤ÏÆîËÌ¤ò·ë¤ÖÅ´Æ»Ï©Àþ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤äÅìµþ¥á¥È¥íÈ¾Â¢ÌçÀþ¤Î±ä¿³«¶È¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤â¶è¤ÎÅìÂ¦¡¢»Í¤ÄÌÜÄÌ¤ê¤Î½»µÈ°ÊÆî¤äÌÀ¼£ÄÌ¤ê¤Î³¦·¨¤ÏÆîËÌ¤ÎÎ¹µÒÅ´Æ»Ï©Àþ¡¢ÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤ë¤È¡Ö½Ä¡×¤ÎÅ´Æ»¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¡£»ÞÀî¤ÎËÌÂ¦¡¢±öÉÍ¤òÄÌ¤ë²ßÊªÀþ¤Î±ÛÃæÅç»ÙÀþ¤òÎ¹µÒ²½¤¹¤ëÏÃ¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¸½¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤¬¤é¤âÍ×Ë¾¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¿¼Àî¾ÃËÉ½ð»ÞÀî½ÐÄ¥½ê¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡¢¹©»öÍÑ¤Î°Ï¤¤¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿Í³ÚÄ®Àþ±ä¿¹©»ö¤ÎÊ¸»ú¡ÊÏÂÅÄÌ»£±Æ¡¢²èÁü¤ò°ìÉô²Ã¹©¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢»ÞÀîÆóÃúÌÜ¥Ð¥¹Ää¤«¤é¤È¤¦¤¤ç¤¦¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼±ØÁ°¡¦¶Ó»åÄ®±ØÁ°¹Ô¤¤Î¥Ð¥¹¤¬¹âÉÑÅÙ¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤ËÎ©¤ÁµÒ¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤¾¤ì»°¥ÄÌÜÄÌ¤ê¡¢ÂçÌçÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦·ÐÏ©¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆîËÌ¥ë¡¼¥È¤Î¼ûÍ×¤ò¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë½»Àþ¤ÏÅìÍÛÄ®±Ø¤âÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¤Î»î¸³¤ä¹¹¿·¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¹¾Åì±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤Ï°Õ³°¤È¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ç¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸½ºß¡¢ÅìÍÛÄ®±Ø¤ÏÅ´Æ»¤Ç¤Î·ÐÏ©¤¬ÅìÀ¾ÊýÌÌ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ë½»Àþ¤Ë¤è¤êÆîËÌÊýÌÌ¤Ø¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÞÀîÃÏ¶è¤Î´üÂÔ¤ÎÀ±¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿·±Ø¡¢¹©»ö¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡2025Ç¯9·î²¼½Ü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹©»ö¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ÊâÆ»¤Ë¹©»ö¤ÎÀ×¤ä¥Ñ¥¤¥í¥ó¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÀÅ¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸òÄÌµ¬À©¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Ä´ºº¤ä¹©»ö¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼ÖÆ»¾å¤Ë¤ÏÄ´ºº¤Î¤¿¤á·¡¤êÊÖ¤·¤¿À×¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹©»ö¤Ë´Ø¤ï¤ë·Ç¼¨¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤ë¸÷·Ê¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ÞÀî¶¶Åì¤Î¸òº¹ÅÀ¼þÊÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ë¤Ï´ÉÍý¶èÊ¬¤ò¼¨¤¹·Ç¼¨¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®Æâ¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ²¼Å´8¹æÀþ¹©»ö´Ø·¸ ¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·î¤ä½µ¤´¤È¤Îºî¶ÈÆâÍÆ¤¬¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¼Àî¾ÃËÉ½ð»ÞÀî½ÐÄ¥½ê¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÃÏÂÓ¤Ë¤Ï¹©»öÍÑ¤Î°Ï¤¤¤â¡£¸½»þÅÀ¤Ç¼þÊÕ¤Î¸÷·Ê¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹©»ö¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉ÷·Ê¤ò»Ä¤¹»ÞÀîÃÏ¶è¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë½»Àþ¤Î¿ÊÄ½¤È¤È¤â¤Ë³¹¤¬»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Æü¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£