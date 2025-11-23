»³±ü¤Î¿¹¤ò³«ÂóŽ¢¥¸¥Ö¥ê¤ÎÀ¤³¦Ž£ºî¤Ã¤¿ÃË¤ÎÈ¾À¸
»³¿¼¤¤¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Èþ¤·¤¤Ž¢ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·ÊŽ£¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£10·î¸åÈ¾¤«¤é11·î¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤¡Ê¤ß¤¿¤±àÄó¶¡¡Ë
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¡Ä¡ª Èþ¤·¤¤Ž¢ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·ÊŽ£¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤³¤í¿Ô¤¯¤·¤Î»³Î¤ÎÁÍý
¹Âç¤Ê»³¤Î²û¤Ë¡¢»þ¤òËº¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÐÊ¤à°ì¸®¤ÎÎÁÍýÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤è¤¦¤³¤½¤ª¤¤¤Ç¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤ÎÈÄ¤ò¤«¤±¤¿ÂÝ¤à¤·¤¿Ìç¤ò¤¯¤°¤Ã¤ÆÆþ¤ë¡£½À¤é¤«¤ÊÌÚÏ³¤ìÆü¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¶õ´Ö¤¬»ë³¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤ï¤¢¡×¤ÈÀ¼¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£
ÌÚ¡¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¼ñ¤¢¤ë³ýÉø¤¤ÎÌç¡£¤µ¤Ê¤¬¤éÆüËÜÀÎÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Î¤è¤¦¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
±àÆâ¤ò¼«Í³¤Ë¶î¤±²ó¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤¿¤Á¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼»ûÃ«À¿°ìÏº¤µ¤ó¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ôµ·¤è¤¯Îó¤ò¤Ê¤¹ÍÍ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ž¢ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·ÊŽ£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¡¢»³±ü¤ÎÎÁÍýÅ¹
¤½¤ÎÎÁÍýÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¤ß¤¿¤±à¡×¡£±àÆâ¤Ç¤ÏÊü¤·»ô¤¤¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¼«Í³¤ËÁö¤ê²ó¤ê¡¢»þÀÞ¡Ö¥³¥Ã¥±¥³¥Ã¥³¡¼¡×¤È¸µµ¤¤ÊÀ¼¤ò¶Á¤ÅÏ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ê²¤²Ð¤¬¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤È¤Ï¤¼¡¢¤¿¤Á¤¢¤¬¤Ã¤¿±ì¤Ï¿¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤¬¿¹¤Î¤Ê¤«¤ò¿á¤È´¤±¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÆüËÜÀÎÏÃ¤Î°ì¾ìÌÌ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
À¶Î®¤¬¤µ¤é¤µ¤é¤ÈÎ®¤ì¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÎÃ¤·¤²¤À¡£¤³¤³¤ÇÎä¤ä¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ë¤¬Å¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤ÎÉ÷·Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥Ö¥ê¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈË¬¤ì¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥ê¥Ô¡¼¥ÈµÒ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶Â¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤âÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼Ö¤ÇÄ»¼è»ÔÆâ¤«¤é1»þ´Ö¡¢Âçºå»ÔÆâ¤«¤é2»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë»³¿¼¤¤¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤«¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ°ìÆü100¿Í°Ê¾å¤ÎµÒ¤¬¡¢¤Ï¤ë¤Ð¤ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼èºà¤·¤¿Ê¿Æü¤Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾°Ê³°¤Ë¤âÅìµþ¡¢ºë¶Ì¤«¤éµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¿Í¤Î²ÈÂ²¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¤«¤é¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ë±Â¤ä¤ê¤ò³Ú¤·¤à¸÷·Ê¤âÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£
¤ß¤¿¤±à¤ÎÁÏ¶È¤Ï1970Ç¯¡£¾ì½ê¤Ï¡¢Ä»¼è¸©ÆîÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÒÆ¬Ä®¡¢°²ÄÅ·ÌÃ«¤ÎºÇ±üÉô¡¦°²ÄÅ½¸Íî¤Î¿¼¤¤»³Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£°²ÄÅ½¸Íî¤ÏÄ®ÆâºÇÂç¤Î»³ÎÓÌÌÀÑ¤òÍ¤·¡¢½»Ì±180¿Í¤Û¤É¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¡Ä¡ª¡¡Èþ¤·¤¤Ž¢ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·ÊŽ£¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤³¤í¿Ô¤¯¤·¤Î»³Î¤ÎÁÍý
¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¿¹¤Î¤Ê¤«¤Ï½À¤é¤«¤ÊÌÚÏ³¤ìÆü¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢ÀÅ¤«¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤é¤ì¤ë¡£¸«¤ï¤¿¤¹¤ÈÊì²°¤Ç¤¢¤ë¸ÅÌ±²È¤ÈÉ÷¾ð¤Î°Û¤Ê¤ë6Åï¤Î°Ã¡¢¥«¥Õ¥§¤¬¡¢±à¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤Ý¤Ä¤ê¤Ý¤Ä¤ê¤ÈÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤ß¤¿¤±à¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»ûÃ«À¿°ìÏº¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¡¢½÷¾¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¡¢¼ã½÷¾¡¦°¡´õ»Ò¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¿¹¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Î¤»³¤Î¸¶É÷·Ê¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¤Î»³ºÚÎÁÍý
¤ß¤¿¤±à¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¾¶È°÷¤ä½¸Íî¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤³¤³¤í¿Ô¤¯¤·¤Î»³Î¤ÎÁÍý¤À¡£
¤ß¤¿¤±à¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Ï3¼ïÎà¡£½Ü¤Î»³ºÚ¤òÌ£¤ï¤¦¡ÖÃÝ¡×¡Ê3600±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥á»³Ü¥Ì£Á¹¾Æ¤¤¬¤Ä¤¯¡Ö¿ù¡×¡Ê5500±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¡¢²Ã¤¨¤Æ¥¸¥Ó¥¨¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¯¡ÖÉ°¡×¡Ê7200±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤ÏÉ°¡Ë¡Ê¤ß¤¿¤±àÄó¶¡¡Ë
Áë¤«¤é¤ÏÎ¤»³¤ÎÈþ¤·¤¤ÎÐ¤¬¸«¤¨¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸¶ºàÎÁ¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÏ¸µ¤ÇÄ´Ã£
»³ºÚ¤ÎÅ·¤×¤é¤ä¤ª¤Ò¤¿¤·¡¢Ì£Á¹ÏÂ¤¨¡£¹ï¤ó¤À¥ï¥é¥Ó¤òÆþ¤ì¤ÆËèÄ«ºî¤ëÆÃÀ½Æ¦Éå¡¢¼êºî¤ê¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÎÅÄ³Ú¡¢µ¨Àá¤ÎÌîºÚ¤ÎÄÒ¤±Êª¡£¥ä¥Þ¥á¤Û¤«Àîµû¤ÎÏ§Ã¼¾Æ¤¤Ê¤É¡£Âç¾®¤ÎÁÇËÑ¤Ê´ï¡¢ÃÝäÆ¡¢ÌÚ»®¤¬¤Ë¤®¤Ë¤®¤·¤¯ÊÂ¤Ó¡¢¤Þ¤ë¤Ç»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê¿§¤ò±Ç¤·¤È¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥ä¥Þ¥á¤Î»³Ü¥Ì£Á¹¾Æ¤¡£½¤ß¤Ï¤Ê¤¯¿È¤¬¤Û¤¯¤Û¤¯¤È¤·¤Æ»³Ü¥¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉ¡¤òÈ´¤±¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ËèÄ«¼êºî¤ê¤µ¤ì¤ë¥ï¥é¥ÓÆ¦Éå¡£ÂçÆ¦¤Î´Å¤ß¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÀ¸Õª¾ßÌý¤¿¤ì¤¬¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼êÁ°¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡¢¥ß¥º¥Ö¥¡¢Å·Á³ÉñÂû¡¢À¸¤¤¯¤é¤²¤Î¿ÝÌ£Á¹ÏÂ¤¨¡¢¥ß¥ç¥¦¥¬¤Î¤´¤ÞÏÂ¤¨¡¢Åâ¿É»Ò¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¡£¹á¤ê¹â¤¤ÁÇËÑ¤Ê1»®¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸¶ºàÎÁ¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢°²ÄÅ½¸Íî¤Ç½¾¶È°÷¤ä½¸Íî¤Î½»Ì±¤¬ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³¤Ë»³ºÚ¤òºÎ¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢Èª¤ÇÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤ë¡£ÁÇºà¤òÇ¯ÃæÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ï¥é¥Ó¤Ê¤É¤Ï±öÄÒ¤±¤·¡¢Âçº¬¤ÏÅ·Æü´³¤·¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¡£ÎÁÍý¤Ë»È¤¦»°Ç¯Ì£Á¹¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¡¢Àã¿¼¤¯¤Ê¤ëÅß¤ÎµÙ±à´ü´Ö¡Ê12·î¡Á3·î¡Ë¤Ë±àÆâ¤Ç»Å¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤À¡£
±öÂ¢¤ï¤é¤Ó¡£½Õ¤ËÅ¦¤ß³¥¤Ç¥¢¥¯È´¤¤ò¤·¤Æ±ö¤ò¤Þ¤Ö¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¡¢»È¤¦¤È¤¤ËÎ®¿å¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È±öµ¤¤òÈ´¤¯¡Ê¤ß¤¿¤±àÄó¶¡¡Ë
Âî¾å¤Ë¤ÏÌî¤ÎÁð²Ö¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷¾¤Î»ûÃ«Àá»Ò¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¸Â¤êµÒ¤Î¤â¤È¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
BGM¤Ï¡¢·ÌÎ®¤Î¤»¤»¤é¤®¡¢Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¡¢É÷¤Î²»¡£µÒ¤Ï°ÏÏ§Î¢¤äºÂÉß¡¢ÌÚ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤³¤³¤í¿Ô¤¯¤·¤Î¼êÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡£¤ß¤¿¤±à¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤ò¡¢Æü¾ï¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¡Ö»³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡×¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¼èºà¤·¤¿Æü¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»³Î¤ÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÆü¾ï¤ÎÀ¸³è¤òËº¤ì¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤È»×¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤ß¤¿¤±à¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¶â¤Ï¤Ê¤¤¤¬»³¤Ï¤¢¤ë¡×¡£²È¶ÈÅÝ»º¤ÇÄ»¼è¤Ëµ¢¶¿
¤ß¤¿¤±à¤òÁÏ¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ûÃ«À¿°ìÏº¤µ¤ó¤À¡£1943Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ18Ç¯¡Ë¡¢Ä»¼è¸©ÃÒÆ¬Ä®¤Î°²ÄÅ½¸Íî¤ÇÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£»ûÃ«¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾åµþ¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏÉþ¾þ·Ï¤Î³Ø¹»¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£
¤ß¤¿¤±à¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»ûÃ«À¿°ìÏº¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¢¤ëÆü³°²ó¤ê¤«¤é»öÌ³½ê¤ËÌá¤ë¤È¡¢Ä»¼è¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÎ¾¿Æ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÆÉã¤Î»ö¶È¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£¤ªÁ°¤ÏÄ¹ÃË¤À¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ã¤Æ¡×
»ûÃ«¤µ¤ó¤Ï25ºÐ¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÉã¤Ï¶ä¹Ô¤Ë7²¯±ß¤â¤Î¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£Æ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£µ¢¶¿¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÆÃ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤Î¤Ï»ý¤Á»³¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
»³¤Î¤Ê¤«¤òÊâ¤¡¢Âì¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤ë´ä¾ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀäÊÉ¤Î´ä¾ì¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤é¿å¤òÎ®¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÎÁÍý¤È¼ò¤ò°û¤ó¤À¤éºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
»ÙÅ¹Ä¹¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¡¢200Ëü¤ÎÍ»»ñ
ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Àî¤«¤é¿å¤òµâ¤ß¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤éÂ¨¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬»ûÃ«¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÁõÃÖ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤ÈÃÏ¸µ¤Î»³±¢¹çÆ±¶ä¹Ô¤Ë¤¹¤°¸þ¤«¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î»ûÃ«¤µ¤ó¤Ï¶ä¹Ô¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
Í£°ìÌµÆó¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Ò¤È¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¶ä¹Ô¤Î´ÇÈÄ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡£Áë¸ý¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤ª¶âÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÍê¤á¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡×
Áë¸ýÃ´Åö¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤ç¤È¤ó¤È¤µ¤ì¤ë¡£²¿²ó¤«ÄÌ¤¦¤¦¤Á¤ËÁë¸ýÂÐ±þ¤Ç¤Ï¥À¥á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¡¢¼¡¤Ï±ü¤Ë¤¤¤ë¤ª¶â¤òÂß¤»¤ë·èºÛ¸¢¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ÙÅ¹Ä¹¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
»ûÃ«¤µ¤ó¤ÏÄ«9»þ¤Î³«Å¹»þ´Ö¤Ë¹Ô¤¡¢»ÙÅ¹Ä¹¤¬½Ð¶Ð¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µµ¤¤Î¤¤¤¤°§»¢¤È¡¢Ç¾Æâ¤Ë¤¢¤ë»³¤Î¤Ê¤«¤Î»ö¶È¹½ÁÛ¤Î¤ß¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¹¤é¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤¤Ã¤È¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÃË¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
»ÙÅ¹Ä¹¤«¤é¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤³¤¦ÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î¿ÆÉã¤Ï¤Í¡¢¤¦¤Á¤ËÂç¤¤Ê¼Ú¶â¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×
ÄÌ¾ï¤Î¾ò·ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍ»»ñ¤Ê¤ÉÀäÂÐ¤Ë²¼¤ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»ÙÅ¹Ä¹¤Ï¡ÖËèÄ«Ä¾ÃÌÈ½¤¹¤ëÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÃË¡×¤Ëº¬Éé¤±¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«Í»»ñ¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Î¤ª¤ª¤é¤«¤Ê»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿åÆ»²°¤ÎÌëÆ¨¤²¡¢·¡¤ÃÎ©¤Æ¾®²°¤Î·úÃÛ¡¢»³ºÚÎÁÍý¤Î¤ß¤¿¤±à¤ò¥ª¡¼¥×¥ó
¡Ö200Ëü±ß¤âÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ä¤¤¤Ë½àÈ÷¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»ûÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç¿åÆ»²°¤Ë»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£
¿åÆ»²°¤Ï¾ÃËÉ¼Ö2ÂæÊ¬¤Î¥Ý¥ó¥×¤òÀî¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¿å¤ò¥Û¡¼¥¹¤Ç¿¹¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÁõÃÖ¤À¤±¤ò»Ü¹©¤·¤¿¡£200Ëü¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¿å¤¬¤Á¤ã¤ó¤Èµâ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿ÍâÆü¡¢¤½¤Î¿åÆ»²°¤Ï»Ñ¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½÷¤ÈÌëÆ¨¤²¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
»ÙÅ¹Ä¹¤Î²¹¾ð¤Ç¼Ú¤ê¤¿¤ª¶â¤Ï¡¢¿å¤Îµâ¤ß¾å¤²ÁõÃÖÀßÃÖ¤À¤±¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÙ¤«¤¯¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î200Ëü¤Ç¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç°ú¤²¼¤¬¤ë»ûÃ«¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂç¹©¤Î¼ò°û¤ßÍ§Ã£¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤Ê¤Ë¤ò¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿¹¤ÎÌÚ¤òÀÚ¤ê¡¢À°ÃÏ¤·¡¢°ÂÉáÀÁ¤ÎºàÌÚ¤Ç¡È·¡¤ÃÎ©¤Æ¾®²°¡É¤ò1Åï·ú¤Æ¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ç¿©»ö½è¤Ï´°À®¡£¼¡¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÄó¶¡¤¹¤ëÎÁÍý¤À¡£»³¤Ë¤Ï¥Õ¥¥Î¥È¥¦¤ä¥ï¥é¥Ó¤Ê¤É¤Î»³ºÚ¤ÏËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢»³ºÚ¤ÎÅ·¤×¤é¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Âç¹©¤ÎÍ§¿Í¤Ë°ÍÍê¤·¤ÆÂ¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾®²°¡£²°º¬¤Ë¤ÏÁð¤¬À¸¤¨¡¢¤È¤Æ¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¼ñ¤Ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»³ºÚÎÁÍý¤ò½Ð¤¹ÁÇËÑ¤ÊÎÁÍýÅ¹¡Ö¤ß¤¿¤±à¡×¤¬¡¢1970Ç¯¡¢¿¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡È¤¦¤É¤ó¤ËÌÓ¤¬À¸¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¡É´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï800±ß¤Û¤É¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡¢¤Þ¤¿ÊÑ¤Ê¤³¤È»Ï¤á¤¿¤¾¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£27ºÐ¤Î»ûÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤ò¤Ê¤Ë¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤â¤ÎÄÁ¤·¤µ¤ä¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¡¢³«Å¹¤Î±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï1Æü400¿Í¤Û¤É¤ÎÍèµÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ûÃ«¤µ¤ó¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¤·¤é¤Ê¤¤¡£¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¡¢µà¤Á¤ÆÅÝ²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÅÌ±²È¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ö½¤Íý¤·¤ÆÅ¹¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£¤¹¤°¤µ¤Þ²È¼ç¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¸ò¾Ä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î²È¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡¡¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥À¤Ç¤¯¤ì¤ë¡©¡¡¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤ä¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¿¹¤Î¤Ê¤«¤òÍ§¿Í¤Ë¿·¤¿¤ËÀ°ÃÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²òÂÎ¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤ÆÅÝ²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÅÌ±²È¤ò¤ß¤¿¤±àÆâ¤Ë°ÜÃÛ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬±àÆâ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¡¢Î©ÇÉ¤Ê³ýÉø¤²°º¬¤Î¸ÅÌ±²È¤Ç¤¢¤ë¡£
°ÜÃÛ¤·¤¿Êì²°¤Î³ýÉø¤²°º¬¤Ï¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤Èµà¤Á¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÅÌ±²È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Åö»þ¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤ò²õ¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ó¥ë¤ò·úÃÛ¤¹¤ë»þÂå¤Ë¡¢¸ÅÌ±²È¤ò»³±ü¤Ë°ÜÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÏÃ¯¤â»×¤¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢ÇËÅ·¹Ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
À¯¼£¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ®Ä¹ÁªÅöÁª
»ûÃ«¤µ¤ó¤Ï31ºÐ¤Ç¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤È¸«¹ç¤¤·ëº§¤ò¤¹¤ë¡£·ëº§Åö½é¤ÎÀá»Ò¤µ¤ó¤Ï¡È²Ç¶È¡É¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤ß¤¿¤±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ã¤µ¤¤´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤ß¤¿¤±à¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤¿»ûÃ«¤µ¤ó¤Ë¡¢Í½´ü¤»¤ÌÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
ÃÏ¸µ»æ¡ÖÆüËÜ³¤¿·Ê¹¡×¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹»ûÃ«¤µ¤ó¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼ò¤ÎÀÊÆÃÍ¤Î¥Î¥ê¤ÈÀª¤¤¤Ç¡¢»ûÃ«¤µ¤ó¤òÄ®Ä¹Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤µ¤»¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Åö¤Î»ûÃ«¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤À¯¼£¤Ë´Ø¿´¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ûÃ«¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î»ý¤Á¾ì¤Ï¡¢Àîµû¤ÎÄ´Íý¤È¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÎÀ¤ÏÃ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢»ûÃ«¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤·¡Ö¿·¿Í¸½¤ë¡×¤ÈÂç¡¹Åª¤Ë¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
È·¤ËÆ¦Å´Ë¤¾õÂÖ¤Î»ûÃ«¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Í¡¢Íî¤Á¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Î©¸õÊä¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ê¡×¤È·é¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
Àá»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢»ûÃ«¤µ¤ó¤ÏÀ¯¼£¤Ø¤Î´Ø¿´¥¼¥í¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê1°Ì¤ÇÅöÁª¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ»ûÃ«¤µ¤ó¤ÏÃÒÆ¬Ä®Ä¹¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Æ±»þ¤Ë¤ß¤¿¤±à¤Î·Ð±Ä¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1997Ç¯9·î¡¢»ûÃ«¤µ¤ó¤Ï54ºÐ¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï50ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¤ß¤¿¤±à¤Î·Ð±Ä¤òÀá»Ò¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á
¡Ö¤ß¤¿¤±à¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡£»ä¤Ï¤â¤¦¤³¤³¤Ë¤ÏÍè¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×
»ûÃ«¤µ¤ó¤ÏÀá»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ß¤¿¤±à¤ò¤Þ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï»ûÃ«¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤è¤ê¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Ê¤¤Å¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
»ûÃ«¤µ¤ó¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê»×¤¤½ÐÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤ëÀá»Ò¤µ¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤òÂº·É¤·¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤´É×ÉØ¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ê¸åÊÔ¤ØÂ³¤¯¡Ë
¸åÊÔ¡§»³±ü¤ÎŽ¢¥ß¥·¥å¥é¥óÅ¹Ž£ÃÛ¤¤¤¿½÷¾¤ÎÈ¾À¸¤ÈŽ¢Êì¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ž£¤È²È¤ò½Ð¤¿Ì¼¤¬Áª¤ó¤À·Ñ¾µ¢ª»þÎ®¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡È·Ð±Ä²þ³×¡É¤ÇÀÎÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤òÌ¤Íè¤Ø
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÈþ¤·¤¤Ž¢ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·ÊŽ£¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤ë¡Ä¡ª¡¡¤ª¤ß¤ä¤²½è¤Î¡Ö¤è¤â¤®¤â¤Á¡×¤ä¡ÖÆÊ¤Î¼ÂÌß¡×¤Ê¤ÉËÜÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²èÁü¤â
¡ÊÌîÆâ ºÚ¡¹ ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë