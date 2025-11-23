¡ÖMT¼Ö¤Ç¡íÌó1,200km¡í±¿Å¾¡×¡Ö°®ÎÏ¡í87kg¡í¡×¡Äµ²±¤Ë»Ä¤ë¡í°ìÈÖ¡í¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¤ÈÈë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¡á¡Ö¼Ò°÷¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î²ñ¼Ò¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÆü¾ï¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢TOKYO FM¤ÎÍ¼Êý¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSkyrocket Company¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17:00¡Á20:00¡Ë¡£11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¥Æ¡¼¥Þ ¡Ö1¡¦1¡¦1¡¦1¡ª°Æ·ï ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÈÖ¤Ë´¥ÇÕ¡ª¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÌÔ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ä
»ä¤Î°ìÈÖ°Æ·ï¤Ï¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÂç³Ø¤ÇÆþ³ØÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÎÎÏÂ¬Äê¤Î°®ÎÏ¤Ç¡¢Âè1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡ª Åö»þ¤ÎµÏ¿¤Ï±¦¤¬87kg¡¢º¸¤¬78kg¤Ç¡¢°®¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¤ÂÎÁà¤ä½ÀÆ»¤Ê¤É¤Î¶¥µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¥¯¥ë¥ß¤ò°®¤Ã¤Æ³Ì¤ò³ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ»Å»ö¿Í¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ÊÅìµþÅÔ 60ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡ÃÏ¹ö¤ÎÂÎ¸³
»ä¤Î°ìÈÖ¡ÈÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¾õ¶·¡É¤Ï¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤Î·ëº§¼°¤Î2¼¡²ñ¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊý¤Ï¡¢Á°¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¥Õ¥é¤ì¤¿¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âà¿¦¤·¤Æ·ëº§¤·¡¢·ëº§¼°¤Î2¼¡²ñ¤Ç¡¢Åö»þ°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤«¤é»öÁ°¤Ë¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡© ¤Ç¤¤¿¤é¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Á³¤À¤±¤É¸¤¤Ç¯¾å½÷À¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÅ·Á³¤Ã¤×¤ê¤òßÚÎö¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¥Õ¥é¤ì¤Æ¤«¤é¿´¤ÎÀ°Íý¤ÏÂ¿¾¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¼¡²ñÅöÆü¤ÏÅö»þ¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÈà½÷¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¼ý¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥â¥ä¥â¥ä¤¬Î¯¤Þ¤ë¤À¤±¤ÎÃÏ¹ö¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡ÊÅìµþÅÔ 35ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡Èè¤ì¤¿¤±¤É³Ú¤·¤¤Ä¹Î¹
»ä¤¬°ìÈÖ¡Ö±¿Å¾¤·¤¿µ÷Î¥¡×¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤«¤é¿ÀÆàÀî¸©¤Þ¤Ç¤ÎÌó1,200km¤Ç¤¹¡ª ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢É×¤¬2Ç¯¤ËÅÏ¤ëÄ¹´ü½ÐÄ¥¤¬½ª¤ï¤ê¡¢·§ËÜ¤ÇÇã¤Ã¤¿¼Ö¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Åö½é¤ÏÉ×¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç±¿Å¾¤·¡¢Èè¤ì¤¿¤é»ä¤¬¸òÂå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¤ëÆü¤Î3ÆüÁ°¤ËÉ×¤¬¸½¾ì¤Çº¸Â¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¾õ¶·¤¬°ìÅ¾¡£¤·¤«¤â¡¢É×¤¬Çã¤Ã¤¿¼Ö¤ÏMT¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¯¥é¥Ã¥Á¤¬Æ§¤á¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¡¢»ä¤¬2Çñ3Æü¤«¤±¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊSA¤Ë´ó¤Ã¤Æ³ÆÃÏ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Èè¤ì¤¿¤±¤É³Ú¤·¤¤¼ÖÎ¹¤Ç¤·¤¿¢ö¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 29ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡³ØÀ¸»þÂå¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼«Ëý
»ä¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡Ö½ÐÀÊÈÖ¹æ1ÈÖ¡×¤Ë¤·¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª ¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ï¡ÈÃÂÀ¸Æü½ç¡É¤Ç¡¢»ä¤Ï4·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È1ÈÖ¡£¹â¹»¤Ï¡ÈÉÄ»ú½ç¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÉÄ»ú¤Ï¡Ö¤¢¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤â1ÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤ÎÉÄ»ú¤è¤êÁá¤¤¡ÖÀÄ¡Ê¤¢¤ª¡Ë¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö½é¤á¤Æ1ÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¡¼¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¡É¡ª ¤½¤Î¾ì¹ç¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤òÄÌ¤¸¤Æ½ÐÀÊÈÖ¹æ1ÈÖ°Ê³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÈ¯É½¤ÏºÇ½é¤À¤·¡¢ÀèÀ¸¤¬»ØÌ¾¤òÇº¤ó¤À¤È¤¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Ä¡Ä½ÐÀÊÈÖ¹æ1ÈÖ¤Î¿Í¡×¤È1ÈÖ¤Ð¤«¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤·¡¢È´¤ÂÇ¤Á¤Î»ý¤ÁÊª¸¡ºº¤â1ÈÖºÇ½é¤Ê¤É¡¢½ÐÀÊÈÖ¹æ¤¬Áá¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1ÈÖ°Ê³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼«Ëý¤Ç¤¹¡£¡ÊÀéÍÕ¸© 38ºÐ ½÷À¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Skyrocket Company
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17¡§00¡Á20¡§00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¡ÌÔ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ä
»ä¤Î°ìÈÖ°Æ·ï¤Ï¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÂç³Ø¤ÇÆþ³ØÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÎÎÏÂ¬Äê¤Î°®ÎÏ¤Ç¡¢Âè1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡ª Åö»þ¤ÎµÏ¿¤Ï±¦¤¬87kg¡¢º¸¤¬78kg¤Ç¡¢°®¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¤ÂÎÁà¤ä½ÀÆ»¤Ê¤É¤Î¶¥µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¥¯¥ë¥ß¤ò°®¤Ã¤Æ³Ì¤ò³ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ»Å»ö¿Í¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ÊÅìµþÅÔ 60ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡ÃÏ¹ö¤ÎÂÎ¸³
»ä¤Î°ìÈÖ¡ÈÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¾õ¶·¡É¤Ï¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤Î·ëº§¼°¤Î2¼¡²ñ¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊý¤Ï¡¢Á°¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¥Õ¥é¤ì¤¿¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âà¿¦¤·¤Æ·ëº§¤·¡¢·ëº§¼°¤Î2¼¡²ñ¤Ç¡¢Åö»þ°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤«¤é»öÁ°¤Ë¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡© ¤Ç¤¤¿¤é¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Á³¤À¤±¤É¸¤¤Ç¯¾å½÷À¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÅ·Á³¤Ã¤×¤ê¤òßÚÎö¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¥Õ¥é¤ì¤Æ¤«¤é¿´¤ÎÀ°Íý¤ÏÂ¿¾¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¼¡²ñÅöÆü¤ÏÅö»þ¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÈà½÷¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¼ý¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥â¥ä¥â¥ä¤¬Î¯¤Þ¤ë¤À¤±¤ÎÃÏ¹ö¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡ÊÅìµþÅÔ 35ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡Èè¤ì¤¿¤±¤É³Ú¤·¤¤Ä¹Î¹
»ä¤¬°ìÈÖ¡Ö±¿Å¾¤·¤¿µ÷Î¥¡×¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤«¤é¿ÀÆàÀî¸©¤Þ¤Ç¤ÎÌó1,200km¤Ç¤¹¡ª ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢É×¤¬2Ç¯¤ËÅÏ¤ëÄ¹´ü½ÐÄ¥¤¬½ª¤ï¤ê¡¢·§ËÜ¤ÇÇã¤Ã¤¿¼Ö¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Åö½é¤ÏÉ×¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç±¿Å¾¤·¡¢Èè¤ì¤¿¤é»ä¤¬¸òÂå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¤ëÆü¤Î3ÆüÁ°¤ËÉ×¤¬¸½¾ì¤Çº¸Â¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¾õ¶·¤¬°ìÅ¾¡£¤·¤«¤â¡¢É×¤¬Çã¤Ã¤¿¼Ö¤ÏMT¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¯¥é¥Ã¥Á¤¬Æ§¤á¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¡¢»ä¤¬2Çñ3Æü¤«¤±¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊSA¤Ë´ó¤Ã¤Æ³ÆÃÏ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Èè¤ì¤¿¤±¤É³Ú¤·¤¤¼ÖÎ¹¤Ç¤·¤¿¢ö¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 29ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡³ØÀ¸»þÂå¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼«Ëý
»ä¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡Ö½ÐÀÊÈÖ¹æ1ÈÖ¡×¤Ë¤·¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª ¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ï¡ÈÃÂÀ¸Æü½ç¡É¤Ç¡¢»ä¤Ï4·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È1ÈÖ¡£¹â¹»¤Ï¡ÈÉÄ»ú½ç¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÉÄ»ú¤Ï¡Ö¤¢¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤â1ÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤ÎÉÄ»ú¤è¤êÁá¤¤¡ÖÀÄ¡Ê¤¢¤ª¡Ë¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö½é¤á¤Æ1ÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¡¼¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¡É¡ª ¤½¤Î¾ì¹ç¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤òÄÌ¤¸¤Æ½ÐÀÊÈÖ¹æ1ÈÖ°Ê³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÈ¯É½¤ÏºÇ½é¤À¤·¡¢ÀèÀ¸¤¬»ØÌ¾¤òÇº¤ó¤À¤È¤¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Ä¡Ä½ÐÀÊÈÖ¹æ1ÈÖ¤Î¿Í¡×¤È1ÈÖ¤Ð¤«¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤·¡¢È´¤ÂÇ¤Á¤Î»ý¤ÁÊª¸¡ºº¤â1ÈÖºÇ½é¤Ê¤É¡¢½ÐÀÊÈÖ¹æ¤¬Áá¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1ÈÖ°Ê³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼«Ëý¤Ç¤¹¡£¡ÊÀéÍÕ¸© 38ºÐ ½÷À¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Skyrocket Company
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17¡§00¡Á20¡§00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/sky/ https://www.tfm.co.jp/sky/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§ @Skyrocket_Co https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12626
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§ @Skyrocket_Co https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12626