¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡þ¹â±ßµÜÇÕ£Õ¡¼£±£¸¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°Åì³¤¡¡Âè£±£¶Àá¡¡Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ£±¡½£±ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ê£²£²Æü¡¦£Ô£Ï£Ë£Á£É¥Ö¥ë¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡Ìó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤¬ºÆ³«¤·¡¢£³°Ì¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï¸åÈ¾£´£±Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¤È£±¡½£±¤ÇÄË¤¤°ú¤Ê¬¤±¡££²°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬£µ¤Ë³«¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£Ð£Ï¡¢£±£²·î£±£²Æü³«Ëë¡¦¹Åç¡Ë¿Ê½Ð¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«À¿´Û¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾£´£±Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£´Ëç¤ÎÊÉ±Û¤·¤Ë£Æ£Ë¤òÄ¾ÀÜ·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÁ°Àþ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤¬¥É¥í¡¼¡£¾¡¤ÁÅÀ£³¤òÆ¨¤·¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢ÀÅ²¬¸©Âç²ñ·è¾¡¤ÇÆ£»ÞÅì¤ò²¼¤·¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ç£²°Ì¤ÎÈØÅÄ£Õ¡½£±£¸¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï£µ¤Ë¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È£Æ£×¾¾²¼Ï¡¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÏÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°È¾£±£±Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÉÍÃæ°Ë¿á¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¾¾²¼¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¸©Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿£²¿Í¤ÎÏ¢·¸¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾¾²¼¡Ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÍî¤È¤··ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÈ¾£³£±Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¾¾²¼¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç£±ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬È¿¾ÊÅÀ¡£½ªÈ×¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÀºÅÙ¤¬Íî¤Á¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£»Ä¤ê£²»î¹ç¡¢¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀï¤¦¡£¡ÊÎ¤¸«¡¡Í´»Ê¡Ë