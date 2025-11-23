²ñ¤¦¤¿¤á¤Î°ÜÆ°¤Ë10»þ´Ö¡ª1500kmÎ¥¤ì¤¿¡ÈÄ¶ÊÌµïº§¡ÉÉ×ÉØ¡Ö²¶¤éºÇ¶¯¥«¥Ã¥×¥ë¤¸¤ã¤ó¡×
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë¡¢1500¥¥í¤âÎ¥¤ì¤¿¡ÈÄ¶ÊÌµïº§¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎÅìÉô¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÊÌ³¤Ä®¤ÇÊë¤é¤¹É×¤Ï¡¢Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¼Ò¤ÎÊÌ³¤¹©¾ì¤Ë¶ÐÌ³¡£¼ä¤·¤µ¤«¤é¡¢1DK¤Î¼«Âð¤Ë¤ÏºÊ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¾þ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤«¤éºÊ¤Î¼«Âð¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ï¡¢¼Â¤Ë10»þ´Ö¡£¼Ö¤Ç40Ê¬¤Îº¬¼¼ÃæÉ¸ÄÅ¶õ¹Á¤«¤é¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç1»þ´Ö40Ê¬¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¡£¤µ¤é¤ËÅìµþ¡¦ÉÍ¾¾Ä®¤«¤é10Ê¬Êâ¤¡¢Âç·¿µÒÁ¥¡¦µÌ´Ý¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç6»þ´Ö30Ê¬¡£ÅìµþÅÔ¿´¤«¤éÆî¤ØÌó180¥¥í¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡¢¿Í¸ýÌó2,200¿Í¤Î°ËÆ¦½ôÅç¡¦»°ÂðÅç¤ÇºÊ¤ÏÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÊ¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¿¦°÷¤ÇÂ¤±à¿¦¡£ÅçÁ´ÂÎ¤¬¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤¢¤ë»°ÂðÅç¤Ç¡¢¸ø±à¤ÎÀ°È÷¤ä²þ½¤¹©»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤È¤ÏËèÆü¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤Í½Äê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Þ¤Þ¡£
¼ä¤·¤¯ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙ¤â´íµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
Åìµþ½Ð¿È¤ÎÉ×¤È´ä¼ê½Ð¿È¤ÎºÊ¡£ºÊ¤¬Âç³Ø4Ç¯À¸¡¢É×¤¬2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿5Ç¯Á°¤Ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¸òºÝÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¿¦°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¡£¤½¤Î¸å¡¢É×¤Î½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Åìµþ¤ÇÆ±À³¤Ç¤¤ë¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿3·î¡¢É×¤«¤é°Å¤¤À¼¤Ç¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤éÆÝ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¡£
¡Ö¼Â¤ÏÇÛÂ°Àè¤¬ËÌ³¤Æ»¤ÎÊÌ³¤Ä®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ºÊ¤Ï¤ªÅ¹¤Ç¹æµã¡£ÌÀ¤ë¤¯Á÷¤ê½Ð¤½¤¦¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÌ¤ì¤ÎÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ìÉÔ°Â¤È¼ä¤·¤µ¤¬¤Ä¤Î¤ê¡¢4·î¤Þ¤Ç¤Î1¥«·î´Ö¡¢ËèÆüµã¤¤¤Æ²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ±óµ÷Î¥Îø°¦¤¬»Ï¤Þ¤ê3¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢2ÅÙÌÜ¤Î´íµ¡¤¬¡£¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ»þ¤ÎºÊ¤Ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤¬¥Ç¡¼¥È¤äÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤«¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤È¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢É×¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ò»¡¤·¤¿É×¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶õ¹Á¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òË¬¤Í¡¢Åìµþ¤Ø¤ÈÄ¾¹Ô¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°¦¤ÎÂç¤¤µ¤ËºÊ¤Ï´¶·ã¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤«¤é2¥«·î¸å¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤¬¡£
¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ»þ¡¢¤É¤¦¤ä¤éºÊ¤¬ÊÒ¼ê´Ö¤Ë²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤«¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»¡¤·¤¿É×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë½Ð¸½¤«¤È²ø¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
ºÊ¤Ï¤³¤ì¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£É×¤¬¤¤¤Äµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¼þ°Ï¤â·ëº§¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¸À¤¤´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾Ç¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢°°Àî¤Ç²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¤Ë¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¼ê»æ¤Ç¹ðÇò¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤ÀºÊ¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È°¦¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤½¤¦¡£
¿ô¡¹¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬¡£
ºÊ¤Ë¡Ö»°ÂðÅç¤Î»Å»ö¤Ç¶õ¤¤¬½Ð¤¿¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤ÈÉ×¤ËÁêÃÌ¡£»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö²¶¤éºÇ¶¯¥«¥Ã¥×¥ë¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤Î¾õ¶·¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾åÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÄ¶±óµ÷Î¥¤Ç¸òºÝ¤òÂ³¤±¡¢2025Ç¯4·î¤Ë·ëº§¡£¤ª¸ß¤¤Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉÔÊØ¤µ¤ä¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼ê»æ¤ÇÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿É×¤Ë¡¢ºÊ¤«¤é´¶¼Õ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¼ê»æ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£