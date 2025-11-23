¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ±ä¿¡ÈÎ¦¤Î¸ÉÅç¡É¤Ë¿·±Ø¹½ÁÛ Å´Æ»¤Î¶õÇòÃÏÂÓ²ò¾ÃÌÜ»Ø¤¹¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡ÈÎ¦¤Î¸ÉÅç¡É¤È¤â°ìÉô¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿ÂçÀô³Ø±àÄ®¡ÊÅìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¡Ë¤Ë¡¢Å´Æ»À°È÷¤ÎÆ°¤¡½¡½ÅìµþÅÔ¤Ï2025Ç¯10·î¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¤ò¸÷¤¬µÖ±Ø¤«¤éËÌÀ¾¤ØÌó4¥¥í±ä¤Ð¤·¡¢¡ÖÅÚ»ÙÅÄ¡×¡ÖÂçÀôÄ®¡×¡ÖÂçÀô³Ø±àÄ®¡×¤Î3±Ø¡Ê±ØÌ¾¤ÏÁ´¤Æ²¾¾Î¡Ë¤òÀß¤±¤ë±ä¿·×²è¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó1600²¯±ß¡£Å´Æ»¶õÇòÃÏÂÓ¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ±Ø¤Î´Ö³Ö¤Ï¸÷¤¬µÖ¡ÁÅÚ»ÙÅÄÌó1.5¥¥í¡¢ÅÚ»ÙÅÄ¡ÁÂçÀôÄ®Ìó1.4¥¥í¡¢ÂçÀôÄ®¡ÁÂçÀô³Ø±àÄ®Ìó1.1¥¥í¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚ»ÙÅÄ±Ø¤ÏÅÚ»ÙÅÄÄÌ¤ê¤ÎÅìÂ¦ÉÕ¶á¡¢ÂçÀôÄ®±Ø¤Ï³°´ÄÆ»¤È¤Î¸òº¹ÉôÉÕ¶á¤ÎÀ¾Â¦¡¢ÂçÀô³Ø±àÄ®±Ø¤ÏÂçÀô³Ø±àÄÌ¤ê¤ÎÅìÂ¦¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë°Æ¤Ç¤¹¡£½ªÅÀ¤ÎÂçÀô³Ø±àÄ®±Ø¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾ÍÑ¤Î°ú¾å¤²Àþ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ûÂ¸¤Î¹â¾¾¼Ö¸Ë¤ò²þ½¤¤¹¤ë·×²è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±èÀþ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤ó¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢³«¶È¤«¤é40Ç¯°ÊÆâ¤ËÎßÀÑÂ»±×¤¬¹õ»ú²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£»î»»¤Ç¤Ï1Æü¤¢¤¿¤êÌó6Ëü¿Í¤ÎÍøÍÑÁý¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÎ»»¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤ä¾ÜºÙ¤Ê¿ôÃÍ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³«¶È»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¶¨µÄ¤ä¸¡Æ¤¤Î¿ÊÅ¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±ä¿·×²è¤Ï¡Ö¸òÄÌÀ¯ºö¿³µÄ²ñÅú¿½Âè198¹æ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹¤Ë±þ¤¸¤¿Å´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î½¼¼Â¤Ë»ñ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔ¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤ËÄ£Æâ¸¡Æ¤PT¤òÀßÃÖ¡¢Î¹µÒ¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¡¢¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¡¢ºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¡¦³èÍÑ¤Î£³¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é»ö¶ÈÀ¤Î²þÁ±ºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤È¤Ï
ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤ÏÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤¬±¿¹Ô¤¹¤ëÃÏ²¼Å´¤Ç¡¢±Ä¶Èµ÷Î¥¤Ï40.7¥¥í¡¢±Ø¿ô¤Ï38¤Ç¤¹¡£Á´¶è´Ö¤¬ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1991Ç¯¤Ë¸÷¤¬µÖ¡ÁÎýÇÏ´Ö¤¬Àè¹Ô³«¶È¤·¡¢1997Ç¯¤Ë¿·½É¤Þ¤Ç±ä¿¡¢2000Ç¯12·î¤ËÁ´Àþ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2002Ç¯¤Ë¤Ï¼®Î±±Ø¤¬³«¶È¤·¡¢¿·½É¡¢ÅÔÄ£Á°¡¢Ï»ËÜÌÚ¡¢ËãÉÛ½½ÈÖ¡¢ÂçÌç¡¢·îÅç¡¢ÌçÁ°ÃçÄ®¡¢Î¾¹ñ¡¢ÈÓÅÄ¶¶¤Ê¤ÉÅÔ¿´¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤òÄÌ¤ê¡¢JR¤äÅìµþ¥á¥È¥í¤È¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£½»ÂðÃÏ¤Î¸÷¤¬µÖ¤äÎýÇÏÊýÌÌ¤ÈÅÔ¿´¤ò·ë¤Ö¡ÈÀ¸³èÏ©Àþ¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØµÒ¤Ë¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀô³Ø±àÄ®¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Þ¤Á¤«
±ä¿¶è´Ö¤Î½ªÅÀ¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÀô³Ø±àÄ®¤Ï¡¢ÎýÇÏ¶è¤ÎËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë½»ÂðÃÏ¤Ç¤¹¡£ÅÔÎ©ÂçÀôÃæ±û¸ø±à¤äÂÎ°é´Û¡¢²¹¿å¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¸ø¶¦»ÜÀß¤¬Â¿¤¯¡¢¶µ°é¤äÊ¡»ã¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¤ÎÂçÀô³Ø±à±Ø¤ä¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¤ÎÃÏ²¼Å´À®Áý±Ø¡¢ÅìÉðÅì¾åÀþ¤ÎÀ®Áý±Ø¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ð¥¹¤Ç10¡Á20Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î°ÜÆ°¤Ï¥Ð¥¹¤ä¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ä«Í¼¤Î½ÂÂÚ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎýÇÏ¶è¤Ï¡¢¶èËÌÀ¾Éô¤ËÅ´Æ»¤Î¶õÇòÃÏÂÓ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿·Ï©Àþ¤ÎÀ°È÷¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀô³Ø±àÄ®¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢1925Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Î¸å¤ËÂçÀô³Ø±àÄÌ¤ê¤òÃæ¿´¤Ë¸ëÈ×¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÂç³Ø¤ÎÍ¶Ã×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·×²è¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡¢³Ø±à¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤±¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ø¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Ð¥¹¤Ç±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡ÈÎ¦¤Î¸ÉÅç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±ä¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
