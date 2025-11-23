ÀÆÆ£·Ä»Ò¡Ø¥¯¥¤¥º¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ç¤Ï ¡È¤¤¤¸¤é¤ì¡É2ÏÈ¤ÇµÜºêÈþ»Ò¤Î¸åÇ¤¤Ë¡Ö¿·¿ÍÎà¤À¤Í¤§¡×µðÀô¤µ¤ó¤¬¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡Ú¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ²«¶â»þÂå¡Û
¡¡¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç°ì½ï¤ËÌäÂê¤ËÄ©¤ß¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÃÏÆ¬¤ÈÆ¶»¡ÎÏ¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤¿Æü¡¹¡½¡½¡£¤¢¤Î»þÂå¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨¡¢¤¤¤í¤É¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¡£Ä¶¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥¤¥º¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀÆÆ£·Ä»Ò¤Ë¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤È¤¤¤Þ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡ª
¡¡µÜºê¸©¾®ÎÓ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀÆÆ£¤Ï·§ËÜÂç³Ø½Ð¿È¡£Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëµÜºêÈþ»Ò¤È¤Ï¡Ö²¿¤«¤È±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤·¤à¡£
¡Ö»ä¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏJAL¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë·§ËÜ¤Î¡ØÄá²°É´²ßÅ¹¡Ù¤Ç¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¸å¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¶¥¹ç¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø´äÅÄ²°°ËÀªÃ°¡Ù¤ÏµÜºê¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡Ä¡£¡Ø¥¯¥¤¥º¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¤¤¤¸¤é¤ìÏÈ¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë2ÏÈ¤Ç¡¢»ä¤ÎÁ°Ç¤¼Ô¤Ç¤·¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù½Ð±é»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÆÆ£¤Ï¡Ö¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¤È¥¬¥êÊÙ¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÇ³¤¨¿Ô¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1ÏÈ¤ËÊ©Ê¸³Ø¼Ô¡¦¼ÄÂô½¨É×¤µ¤ó¤é¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÃÎ¼±¿Í¡¢3ÏÈ¤Ë¾¡Î¨.747¤Î¤Ï¤é¤¿¤¤¤é¤µ¤ó¡¢4ÏÈ¤ËÆ±.633¤ÎÃÝ²¼·Ê»Ò¤òÄ¹¤¯¿ø¤¨¤¿¡£5ÏÈ¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¥²¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¾¡Î¨¤Ï¤¤¤¯¤Ä¡©¡¡.274¡ª¡©¡Ä¡Ä¤Þ¤¡¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï²ò¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´ÑÍ÷¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°µ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÄÁ²òÅú¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥È¥ó¥ÁÌäÂê¤Ï¡¢¤ï¤ê¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»Ê²ñ¤ÎÂç¶¶µðÀô¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ø¿·¿ÍÎà¤À¤Í¤§¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤È¼«ÓÞ¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃÏÆ¬¤¬½¨¤Ç¤¿¥¿¥¤¥×¡£¤æ¤¨¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤À¡£
¡¡1987¡Á2000Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¯¥¤¥º¤È¤³¤íÊÑ¤ì¤Ð¡ª¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³«»Ï¤«¤é6Ç¯´Ö¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿¡£Á´¹ñ¤òÎ¹¿ÍÌÜÀþ¤Î¼ç´Ñ¥«¥á¥é¤Ç¤á¤°¤ê¡¢½ÐÂê¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Êý¸À¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ê¼ó¤ò·¹¤²¡Ë¡È¤È¤³¤íÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¸ÀÍÕÊÑ¤ï¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ê²ñ¤Î»³¸ýÎÉ°ì¤µ¤ó¤Î²º¤ä¤«¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢¥¥á¥Ý¡¼¥º¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¤Ï¡©¡ÛÂç³Ø±¡¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ²Ê¡Ë¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤êÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤³ØÀ¸¤µ¤ó¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¸òÎ®¤â¡¢»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ø¥¯¥¤¥º¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢1976¡Á1992Ç¯¡Ë
1979Ç¯6·î30Æü¤ËµÏ¿¤·¤¿»ëÄ°Î¨40.8¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÏÌ±Êü¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈÃæÎòÂå1°Ì¡£°ìÈÌ½Ð¾ì¼Ô¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È²òÅú¼Ô¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤¹¤ë¤È»×¤¦¼Ô¤Ë»ý¤ÁÅÀ¤òÅÒ¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¼«¤é¶¥ÇÏ¤ò°¦¹¥¤¹¤ëÂç¶¶µðÀô¤µ¤ó¤ÎÈ¯°Æ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼èºà/Ê¸¡¦ÎëÌÚÎ´Í´