¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖF¡¡FES2025¡×¤¬22Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÏÍèÇ¯3·î27Æü¤«¤é¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3Ï¢Àï¤ÎÀèÈ¯¤ò½ç¤Ë°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¡¢ËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤ÈÈ¯É½¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ëÁê¼ê¤Ë3Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ìÃ£À®¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î2°Ì¤Ç¡¢¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤ÏÄºÅÀ¤¿¤À°ì¤Ä¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤ÎÀäÂÐ¤ÎÀäÂÐ¤Ë3¥¿¥Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¡¢2°Ì¤Ï¤è¤«¤Ç¤¹¡£ÃÇ¥È¥Ä¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ò³Í¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÂôÂ¼¾Þ±¦ÏÓ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦°ËÆ£¤ò12µåÃÄºÇÂ®¤Ç»ØÌ¾¡£2ÀïÌÜ¤ÏËÌ»³¡¢3ÀïÌÜ¤ÏÃ£¤È°ìµ¤¤ËÈ¯É½¤·¡Ö¡ÊÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¡ËÅÜ¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡Ö·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã£·¯¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ï¾¡Éé¤ò·ü¤±¤¿¤¤¡×¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÌò¤òÂ÷¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢º£µ¨6ÅÙ¤âÅê¤²¹ç¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö½ÉÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢»Ø´ø´±¤Ï30¤«¤é3¤ËÊÑ¤ï¤ë·´»Ê¤ò³«ËëÀï¤Î¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤Þ¤±¤Ç¡¢¥â¥¤¥Í¥í·¯¸ÂÄê¡×¤È¤·¤Æ»³¸©¤ò¡Ö5ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£9·î9Æü¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¥¥é¡¼¡×¤Ï¥×¥í½é¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×»ØÌ¾¤Ë¡Ö³«ËëÀï¤«¤éÀª¤¤¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤â¡Ö¡Ê°ËÆ£¤Ï¡ËÃæ5Æü¤Ç´¶³Ð¤¬ÎÉ¤¤¤é¤·¤¤¡£°ËÆ£·¯¤¬Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ãæ5¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¯¡£ÀïÎÏ¤â½¼¼Â¤·¡Ö¡Ê³«Ëë¡Ë1¥«·î¸å¤Ë1ÈÖ¤«¤é6ÈÖ¤Þ¤Ç¸ÇÄê¤·¤¿¤¤¡×¡£º£µ¨¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Äº¤Ø¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡·ò¿Í¡Ë