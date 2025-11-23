¡ÖÆâ¤Ê¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë
À¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Å²ì»Ë·ò»á¤Î¿·´©¡¢¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡¡¡ÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤Ï¤Ê¤¼Æ»¤ò¸í¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ãø¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ±½ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»ö·ï¡×¤È¤½¤Î¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¸Å²ì»á¤ÏÆ±½ñ¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹Í»¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎò»Ë¤È²«¶â»þÂå
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇËÜÏÀ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤òÃÎ¤ê¡¢Èà¤é¤¬ëð²Î¤·¤Æ¤¤¿²«¶â¤Î1980Ç¯Âå¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤òÆÉ¤à¾å¤Ç¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¡ÖÌ±ÊüÂè4¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡×¤È¤·¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¸åÈ¯¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ½é¤ÎÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê1953Ç¯³«¶É¡Ë¡£¡Ö¥é¥¸¥ªÅìµþ¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢Åìµþ½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª·ó±Ä¶É¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TBS¡Ê1955Ç¯³«¶É¡Ë¡£¶µ°éÀìÌç¶É¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤«¤¿¤Á¤Ç³«¶É¤·¤¿ÆüËÜ¶µ°é¥Æ¥ì¥Ó¡Ê1957Ç¯³«¶É¡¢¸å¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÈÊ¸²½ÊüÁ÷¤òÀßÎ©ÊìÂÎ¤È¤·¤Æ1959Ç¯¤Ë»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤íÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¤ä¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ³«¶É°ÊÍè¡ØÅì¼ÇÆüÍË·à¾ì¡Ù¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ë¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿TBS¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎTBS¡×¤È¤·¤ÆÈ×ÀÐ¤ÊÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¾¶É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²¿¤é¤«¤ÎÆÈ¼«Ï©Àþ¤òÂÇ¤Á½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡¢¡ÖÊì¤È»Ò¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ã»Ò¤¿¤Á¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢¤½¤ÎÊì¿ÆÁØ¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤¿»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ½é¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤â¤½¤¦¡£¡Ø¥Þ¥Þ¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ñ¥ó¡Ù¤ä¡Ø¤Ò¤é¤±¡ª¥Ý¥ó¥¥Ã¥¡Ù¡¢¤½¤Î¸åÂ³¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ý¥ó¥¥Ã¥¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤´¤È¤Ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£Ì¾ºî¤ÈÌ¾¹â¤¤¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¾¯½÷¥Ï¥¤¥¸¡Ù¡Ø¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Î¸¤¡Ù¡ØÊì¤ò¤¿¤º¤Í¤Æ»°ÀéÎ¤¡Ù¡ØÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó¡Ù¡Ø¥È¥à¡¦¥½¡¼¥ä¡¼¤ÎËÁ¸±¡Ù¤Ê¤É¤Î¡ÖÀ¤³¦Ì¾ºî·à¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤äTBS¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â1964Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò·Àµ¡¤Ë¥«¥é¡¼¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ß¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤Ï¥«¥é¡¼ÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÇüÂç¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç1970Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ4¤Ä¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀßÎ©¤·¡¢ÊóÆ»¤ÈÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ©ºîÉôÌç¤ò¤½¤³¤Ë°Ü´É¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£À©ºîÉôÌç¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢Á´¼Ò°÷¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó150Ì¾¤Î¼Ò°÷¤ò½Ð¸þ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ð±Ä¤Î¹çÍý²½¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î²þ³×¤ÏÂç¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£
¡¡ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ½Ð¸þ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¼Ò°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜÂÎ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤¿ÊÔÀ®¶É°÷¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡ÖÈ¯Ãí¼Ô¡×¡Ö¼õÃí¼Ô¡×¤Î¹Â¤â¤Ç¤¤¿¡£¼»ÅÊ¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾å²¼°Õ¼±¡£Æ±¤¸¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿ÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ÎÆÈÎ©ºÎ»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌÜÀè¤ÎÀÖ»ú¤ò¶²¤ì¤Æ¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë´ë²è¤¬½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¾¶É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÌÏ¤·¤¿ÆóÈÖÀù¤¸¤ÎÈÖÁÈ¤Ð¤«¤ê¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢1970Ç¯Âå¤¬¡Ö°Å¹õ¤Î»þÂå¡×¤È¤µ¤ì¤ë½ê°Ê¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ1980Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏºÆÅÙ¤ÎÂç²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÀ©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤·¡¢½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤¿¤Á¤òËÜ¼Ò¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤¹À©ºîÉôÌç¤Î°ì¸µ²½¤À¡£¤·¤«¤â¤³¤³¤Ç¤Ï³Æ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ñ¡¼¼Ò°÷¤Þ¤Ç¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£½Ð¼«¤Î°Û¤Ê¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¼ã¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¼«Í³¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤òÀ°¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍâ1981Ç¯¡¢Åö»þ42ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Æü»Þµ×»á¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²«¶â´ü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜÍè¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢ÂÐ³°Åª¤ËÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï°Å¹õ¤Î70Ç¯Âå¤ò·Ð¤Æ¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ò°÷¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤ÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤è¤¦¡×¡ÖÂ¾¶É¤ò¿¿»÷¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö³Ú¤·¤¤ÈÖÁÈ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦°ÊÁ°¤Ë¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¡×ÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï·¿ÇË¤ê¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆÈÁöÂÖÀª¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢·ÚÇö¤Ç¡¢¥®¥ç¡¼¥«¥¤Åª¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÆüËÜ¤Î·ÚÇö¤ÊÂç½°Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°¸ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ÚÇö¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼«¤é¤¬¡Ö·Ú¥Á¥ã¡¼Ï©Àþ¡×¡Ê1984Ç¯½Õ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö·Ú¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Ý¤¤¡£½Õ¤Î8¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë¤È¤·¤ÆÉ¸ÜÖ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤ÎÁ°¿ÈÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È¼¸¤ê¤Ä¤±¤ëµìÀ¤Âå¤òÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¡Ù¡Ê1983Ç¯¡Ë¤ä¡ØÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ù¡Ê1985Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÌ¤Ëþ¤Î¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë·ÚÇö¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡£´°À®ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ËË°¤Â¤é¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁÇ¿ÍÆ±Á³¤Î½÷À¤¿¤Á¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖCX¡×¤È¤¤¤¦Î¬¾Î¤âÁ³¤ê¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏËÜÍè¡ÖJOCX-TV¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¡¼¥ë¥µ¥¤¥ó¡Ê¼±ÊÌ¿®¹æ¡Ë¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖCX¡×¤Ï¹¹ð¶È³¦¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¤ÎÉäÃúÅª¤Ê¸ÀÍÕ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¶È³¦ÍÑ¸ì¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·80Ç¯Âå¤Î¹¹ð¥Ö¡¼¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ò¡ÖCX¡×¤È¸Æ¤Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ÎÅÔ²ñÅª¤Ç¡Ö¥®¥ç¡¼¥«¥¤Åª¡×¤Ê¶Á¤¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤ë¡£
¡¡1988Ç¯²Æ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡ÖÀ¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é8·î8Æü¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤âÆâÎØ¥Î¥ê¤Î¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ£¸¶Æ»Ä¹¤ËÅù¤·¤¤Ëý¿´¤Ö¤ê¤ò¼¨¤¹Àë¸ÀÊ¸¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤³¤ì¤¬¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â1982Ç¯¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö»ëÄ°Î¨»°´§²¦¡×¤ÎºÂ¤ò¡¢1993Ç¯¤Þ¤Ç12Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼é¤êÄÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¤Âå¤ËÀø¤à¡ÖÆâ¤Ê¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤«¤¯¸À¤¦ËÍ¼«¿È¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊ¸²½¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤Ã¤¿À¤Âå¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ì¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØTHE MANZAI¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¡£¤½¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥ó¥È¤ä¥Ñ¥í¥Ç¥£¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤¿¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¡Ê1981Ç¯¡Ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÆâÎØ¥Î¥ê¤ÇË½Áö¤¹¤ë¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡Ù¡Ê1988Ç¯¡Ë¡£
¡¡Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÈÖÁÈ¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£»þÂå¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢´ûÂ¸¤ÎÃá½ø¤òÇË²õ¤¹¤ë¾Ð¤¤¤Ë³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¡¢¥í¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÎ®·ì¤ò¤È¤â¤Ê¤¦³ÊÆ®µ»¤ò´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ê²÷´¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤·¤Ð¤·¤Ð¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ë¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤¤¤¸¤á¤â¡¢º¹ÊÌ¤â¡¢Ë½ÎÏ¤â¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤â¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¾Ð¤¤¡×¤ÎÊñÁõ»æ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¸½ºß¤ÎÎÑÍýµ¬ÈÏ¤ËÎ©¤Ã¤ÆµêÃÆ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï»ö¸åË¡¤Ç²áµî¤òºÛ¤¯ÁÌµÚ½èÈ³¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢¤Ê¹Ô°Ù¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç»×¤¦¤Î¤À¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÃÎ¤ëÃæ¹âÇ¯ÁØ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¤É¤³¤«¡¢¡ÖÆâ¤Ê¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¡×¤¬»ÄÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ëÅª¤ÊÃç´Ö°Õ¼±¡£¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤È¡Ö¤¤¤¸¤ê¡×¤ÎÛ£Ëæ¤Ê¶³¦Àþ¡£Ïª¹ü¤Ê²¼¥Í¥¿¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈ¯¸À¤ò·Ú¤¤¾éÃÌ¤È¤·¤Æ¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¹â°µÅª¶õµ¤¡£Ë½ÎÏÅª¤Ç¡¢×ø³åÅª¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¡£¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¡Ö¶È³¦¿Í¡×¤ò¼«Ç¤¤·¡¢¶È³¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÁÇ¿Í¡×¤òÊÎ¤à¿´À¡£¡½¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤äSNS¶õ´Ö¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤ëÂÖÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¤½¤Î¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÅª¤Ê¥Î¥ê¡×¤Ë³åºÓ¤òÁ÷¤ê¡¢²ÃÃ´¤·¡¢Î¯°û¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÍ¼«¿È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¤ª¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î»þÂå¡×¤Ø¤Î¶¿½¥¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥È¥Í¥¹ºÇÍ¥Àè¤Êºòº£¤Î¸ÀÏÀ¶õ´Ö¤òÂ©¶ì¤·¤¯»×¤¤¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î¼«Í³¤òµá¤á¤ë¼«Ê¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢´Î¿´¤Î¡Ö¿Í¡×¤¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¿´¡×¤¬¡¢¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÆâ¤Ë»ÄÂ¸¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÅª¤Ê¥Î¥ê¡×¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ»ö°Æ¤ÇÈãÈ½¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤äÂçÂ¿Î¼ÀìÌ³¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÅª¤Ê¥Î¥ê¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÎáÏÂ¤ÎÁÈ¿¥¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢Èà¤é¤Ï¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¡¢ÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Èà¤é¤Î´Ù¤Ã¤¿¡Ö½¸ÃÄÀõÎ¸¡×¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤Ã¤È¤ï¤¬¿È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡Ù¤Î¹½À®¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡½ø¾Ï¤ÈÂè1¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÀË½ÎÏÈï³²¤ò¿½¹ð¤·¤Æ¤«¤éÂà¼Ò¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½1Ç¯´Ö¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤òÎã¤Ë¡Ö½¸ÃÄÀõÎ¸¡×¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÀø¤à½¸ÃÄÀõÎ¸¤Îæ«¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡£ËÜ½ñ¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹ÉôÊ¬¤À¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÂè3¾Ï¤Ç¤Ï¡¢½¸ÃÄÀõÎ¸¤Î½èÊýäµ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£Â¿ÍÍÀ¤È¤Ï·è¤·¤Æ¡¢Æ»ÆÁÅª¡¦ÎÑÍýÅª¡¦¥Ý¥ê¥³¥ìÅª¤ÊÊ¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤Ù¤åºÎï»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆ±¼ÁÀ¤Î¹â¤µ¡×¤È¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤Î·çÇ¡¡×¤³¤½¤¬½¸ÃÄÀõÎ¸¤ò¾·¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ª¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¿Í¸¢¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£¤Ê¤¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö¿Í¸¢¡×¤ÎÆóÊ¸»ú¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿Í¸¢Âº½Å¤È½¸ÃÄÀõÎ¸¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Â¾¼Ô¤Î¿Í¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎ¼±¤È¿´¹½¤¨¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë»×¤¨¤ë¤³¤ì¤é°ìÏ¢¤Î¾Ï¥Æ¡¼¥Þ¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ°ìËÜ¤Î»å¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌò¿¦°÷¤Î¸ª½ñ¤¡¢Éô½ðÌ¾Åù¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÜ»ö°Æ¤ÎÈ¯À¸¤·¤¿2023Ç¯Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌò°÷¤ò½ü¤¯¿¦°÷¤Î¸Ä¿ÍÌ¾¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë±è¤Ã¤¿¥¤¥Ë¥·¥ã¥ëÉ½µ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤ÀÍ£°ì¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖF»á¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼ÉôÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¤Î¸¡¾ÚÈÖÁÈ¡Ø¸¡¾Ú¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡¡¡ÁÈ¿¾Ê¤ÈºÆÀ¸¡¦²þ³×¡Á¡Ù¤Ç¤â¼ÂÌ¾¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Öº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤È¼ÂÌ¾É½µ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÀµ¤Ê¼ÂÌ¾É½µ¤Ë¤è¤ëÌ¾ÍÀ²óÉü¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°»þ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Õ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç°ìÉôÉ½¸½¤ò²þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉÕµ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÀÚ¤Ê¤ë»×¤¤¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£