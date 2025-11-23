ºå¿À¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤ÎÉú¸«¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤ËÆÃÊÌ»²²Ã¡¡Ã£¤Ë¡ÖÂôÂ¼¾Þ¡¢³Í¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ºÇ¸å¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¤À¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Éú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬22Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤ËÆÃÊÌ»²²Ã¡£º£µ¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç7¾¡¤òµó¤²¤¿Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë¸åÇÚ¤ËºÇ¸å¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ£¤âÀ¨¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÂôÂ¼¾Þ¡¢³Í¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡Éú¸«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤Ë2·³¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢Ã£¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£NPBµÏ¿¤È¤Ê¤ë¥×¥í½é¾¡Íø¤«¤é7Ï¢¾¡¤ÏÁ´¤ÆÉú¸«¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡ÈÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤Ê¤¯»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤¦¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢º£¤Ï°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯Ãç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤é¡È¤¿¤Ä¤È¤é¡É¤Ï²ò¾Ã¤È¤Ê¤ë¡£Ã£¤ËÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Éú¸«¤Ï¡Ö¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤ÇÂôÂ¼¾Þ¤¬½Ð¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ÐÂôÂ¼¾Þ¤ò³Í¤ì¤ë¤È¿È¶á¤ËÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢ÁÀ¤¨¤ëÁÇ¼Á¤Ï¤¢¤ë¡£¹â¤¤ÊÉ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÏÃ¤¹Á°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éú¸«¤Ï¡Ö²¶¤ÏÎÞ½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥»¡¼¥Õ¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤Æ¤³¤¦´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡Ä¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÀ¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë