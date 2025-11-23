Snow Man º´µ×´ÖÂç²ðMCÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡Ù¤Ç¥¿¥³¥¹¤ò¿¼·¡¤ê¡¡ËÌÅÍ¾½¤Ï¡ÈÄ¶´ÊÃ±ºÇ¶¯¥ì¥·¥Ô¡ÉÈäÏª
¡¡Snow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤È¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó ÆüÂ¼Í¦µª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬¡¢11·î22Æü¤ËÊüÁ÷¡£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤è¤êTVer¤Ë¤ÆÌ¤¸ø³«¥·ー¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢Ìó6000Ç¯Á°¤Ë¥á¥¥·¥³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢º£¤äÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡È¥¿¥³¥¹¡É¡£¥Æー¥Þ¤¬¥¿¥³¥¹¤ÈÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡ª²¶¥¿¥³¥¹Âç¹¥¤¡ª¡×¤È¤Ï¤·¤ã¤®¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö²¶¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¥¿¥³¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤ÏËÌÅÍ¾½¤È¡¢36Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ200¸®°Ê¾å¤Î¥¿¥³¥¹¤ò¿©¤ÙÊâ¤¡¢¼«¿È¤Î¥¿¥³¥¹Å¹¤Þ¤Ç¹½¤¨¤ë¡È¥¿¥³¥¹¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡É¤ÎµÈÀî¹§°ìÏº¤¬Ã´Åö¡£µÈÀî¤¬¸·Áª¤·¤¿¥á¥¥·¥«¥ó¥¿¥³¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¿¥³¥¹¡¢²Æì¥¿¥³¥¹¡¢´Ú¹ñ¥¿¥³¥¹¤ÎÀ¤³¦4Âç¥¿¥³¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢6¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤º¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥³¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë²¦Æ»¤Î¥á¥¥·¥«¥ó¥¿¥³¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¿¥³¥¹½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ ²¼ËÌÂô±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¡ØKITADE TACOS¡Ê¥¥¿¥Ç¥¿¥³¥¹¡Ë²¼ËÌÂôÅ¹¡Ù¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£Æ±Å¹¤Î¥Óー¥Õ¡¢¥Ýー¥¯¡¢¥Á¥¥ó3¼ïÎà¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¥¿¥³¥¹¥»¥Ã¥È¤ò¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¼Â¿©¡£¤¹¤ë¤ÈÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡©¤³¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤¤Î¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿º£Æü¤³¤ì½Ð²ñ¤¨¤Æ¡×¤È´¶Æ°¡¢º´µ×´Ö¤â¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢ËÌÅÍ¤¬¥ï¥«¥â¥ì¡Ê¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥½ー¥¹¡Ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥á¥¥·¥³¤Î²ÈÄí¤Çºî¤é¤ì¤ë¥¿¥³¥¹¤â¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤è¡×¤È¸ì¤ëËÌÅÍ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¥Ò¥à¥Ò¥à¤Ï¥¿¥³¥Ñ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é²¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤Ç¤¹¤è¡¢¥¿¥³¥Ñ¤Ï¤¿¤³¾Æ¤¡×¤È²óÅú¡£¤·¤«¤·ËÌÅÍ¤Ï¡¢¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¥¿¥³¥Ñ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥¿¥³¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤À¤í¡ª¡×¤È°ì³å¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÅÍ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨ºî¤ì¤ÐËÜ¾ì¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÄ¶´ÊÃ±ºÇ¶¯¥ì¥·¥Ô¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä¤ò·Ú¤¯²¹¤á¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇßÖ¤á¤¿µíÆù¤È¡¢ËÜ¾ì¥á¥¥·¥³»Å¹þ¤ß¤È¤¤¤¦ËÌÅÍÆÃÀ½¤Î¥ï¥«¥â¥ì¤ò¹ë²÷¤Ë¾è¤»¤¿¥¿¥³¥¹¤Ç¡¢Â¨¶½¤Î¡È¥¿¥³¥Ñ¡É¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¼Â¿©¤·¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤ë¿Í¡¢¾×·âÁö¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¥ï¥«¥â¥ì¤¬¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Ë¡£
¡¡ËÜ¾ì ¥á¥¥·¥³¤Î²¦Æ»¥¿¥³¥¹¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡È¿Ê²½·Ï¥¿¥³¥¹¡É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜ³Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¿¥³¥¹¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²¼ËÌÂô±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¡Ø²¼ËÌÂô¥ßー¥È¥Ö¥é¥¶ー¥º¡Ù¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡È¥Ýー¥¯¥´ー¥ë¥É¥¿¥³¥¹¡É¤À¡£ÍÈ¤²¾Æ¤¤·¤¿¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä¤Ë¥Áー¥º¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¸ú¤¤¤¿¤´¤í¤´¤í¤ÎÆÚÆù¤òÅêÆþ¤·¤¿¡¢¡È¥«¥ê¥«¥ê¡ß¥È¥í¥È¥í¡É¤Î¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¿¥³¥¹¤ò¾Ò²ð¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡ª¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ÈÌ£¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¶Ã¤¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö½é¤á¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¿©¤Ã¤¿»þ¤°¤é¤¤¤¢¤Î´¶Æ°¤Ê¤¤¡©¤¦¤á¤¨¡ª¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶Ã²¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿²Æì¥¿¥³¥¹¡£°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÌ£¤Ë¡¢ÆüÂ¼¤â¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤è¡¢²¶¤â²Æì¤ÎÂç¹¥¤¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ä¾®ÇþÊ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌßÊÆ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·Ú¤¯ÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡È¥µ¥¯¤â¤Á¡É¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¿©´¶¤ò¼Â¸½¡£¶ñºà¤Ï¡¢²Æì¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É ¥¿¥³¥é¥¤¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ ÂçÄÍ±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Î¡ØCrazy Taco & BAR ¦Ð¡Ê¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥¿¥³¡õ¥Ðー¥Ñ¥¤¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²Æì¥¿¥³¥¹¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Î¡È²¦Æ»²Æì¥¿¥³¥¹¡É¤ò¿©¤Ù¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Á³°ã¤¦¤ï¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Ç¡×¤È¡¢ÆÈ¼«À¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡À¤³¦4Âç¥¿¥³¥¹¤ÎºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤È´Ú¹ñ¤ÎÌ£¤¬Í»¹ç¤·¤¿´Ú¹ñ¥¿¥³¥¹¡£À¸ÃÏ¤Ï¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¿È¤Ï´°Á´¤Ë´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¤Î°Û¹ñ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´Ú¹ñ¥¿¥³¥¹¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ ¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¡ØCOCHA¡Ê¥³¥Á¥ã¡Ë¿·Âçµ×ÊÝ¡Ù¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï´Ú¹ñÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¡È¾®»®¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò¥¿¥³¥¹¤Ë¤â±þÍÑ¤·¡¢11¼ïÎà¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¤È¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡È´Ú¹ñ¥¿¥³¥¹¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡É¤È¤¤¤¦¿·ÂÎ¸³¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âµÈÀî¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È¤¤¤¦¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¥¿¥³¥¹¤È¡¢¥Áー¥º¥¿¥Ã¥«¥ë¥Ó¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¿¥³¥¹¤Î2ÉÊ¤ò»î¿©¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö´Å¿É¤À¤ì¤¦¤Þー¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢´Ú¹ñ¥¿¥³¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌ´Ãæ¤Ë¡£
¡¡¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä¤Ç¶´¤à¤À¤±¤Ç¤É¤ó¤Ê¶ñºà¤â¥¿¥³¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òËÌÅÍ¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤À¤è¤Í¡¢¤³¤ì¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¼ê´¬¤¼÷»Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËµÈÀî¤Ï¡¢¥¿¥³¥¹¤ÈÏÂ¿©¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È¥¨¥ÓÅ·¥¿¥³¥¹¡É¤ò¾Ò²ð¡£Åìµþ ½ÂÃ«±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¥¿¥³¥¹ÀìÌçÅ¹¡ØTACO FANATICO¡Ê¥¿¥³¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥³¡Ë½ÂÃ«¡Ù¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¼Â¿©¤·¤¿ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¥Þ¥è¤¬¤Í¡¢¤³¤Î¥µ¥ë¥µ¤Èº®¤¶¤Ã¤Æ¡×¤È¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¶Ã¤¡¢º´µ×´Ö¤â¡Ö¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä¤¬¤¹¤´¤¤¹á¤ê¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÆÈÆÃ¤Ê¿Ê²½¤ò¤¹¤ë¥¿¥³¥¹¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë