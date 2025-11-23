µÆÃÓÉ÷Ëá¡¡½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤Î»³²¼ÃÒµ×¤Î¿©»ö¤Ë¶Ã¤¯¡Ö¥Þ¥¸¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£½¤¹ÔÁÎ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ötimelesz¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith¡¡MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË ¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê40¡Ë¤Î½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö½é¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤ÎTBS·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ë¥¸¥ã¡¼¥Î¥ó¤Ë²ÖÂ«¤ò¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÆÃÓ¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î»þ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢»³²¼¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÈÎò¤âÄ¹¤¤¤·¡¢Ç¯¤â¾å¤À¤±¤É¡¢Í§Ã£¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤Í¡É¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤¬¿Í¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¡¢»£±Æ½ê¤Î¿©Æ²¤Ë¹Ô¤¯¤È»³²¼¤¬¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö»³P²¿¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤¾¤¤¤¿¤é¡¢Æ¦Éå¤ÈÇ¼Æ¦¤À¤±¤Ç¡Ä¡£»³P¥Þ¥¸¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£È¾Ã¼¤Ê¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ªÊ¢¥Ú¥³¥Ú¥³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¡£½¤¹ÔÁÎ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤â´Å¤¨¤Æ¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÃæ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éµÆÃÓ¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤»þ¥«¥ì¡¼¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£