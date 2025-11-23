¡ÚÅ·¹ÄÇÕ¡ÛÇÔ¤ì¤¿¿À¸Í¤Ï¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÇÌµ´§¡¡µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¡¿À¸Í1¡½3Ä®ÅÄ¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤Î¿À¸Í¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËÌµ´§¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¡ÖµåºÝ¡×¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¡×¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë²ó¼ý¡×¤Ç¸å¼ê¤òÆ§¤ß¡¢Á°È¾¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î2¼ºÅÀ¡£¥¨¡¼¥¹ÂçÇ÷¤ò¥¸¥ç¡¼¥«¡¼µ¯ÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤âµÜÂå¤Î1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»Ë¾å3¥¯¥é¥ÖÌÜ¤ÎÅ·¹ÄÇÕ2Ï¢ÇÆ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡£µ¤Éé¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÆÃ¤ËÁ°È¾¤ÎÀï¤¤Êý¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£ÂçÇ÷¤äÉðÆ£¡¢¼ò°æ¤é¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£Íèµ¨µî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ø´ø´±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥²ó¤Ø¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¿Ë¤äÈ½ÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£